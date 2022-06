TWRP disponibile per OnePlus Nord 2, Motorola Moto G40 Fusion e Moto G60

Dopo aver rilasciato una nuova versione della loro Custom Recovery, il team di sviluppo della TWRP ha esteso ulteriormente il supporto a OnePlus Nord 2, Motorola Moto G40 Fusion e Moto G60. Allo stesso tempo però, ha rimosso il supporto futuro per Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0, il che significa che non verranno più pubblicate nuove versioni della recovery (quella attuale è comunque disponibile al download).

Per chi non lo sapesse, la recovery, in parole semplici, è la modalità di ripristino di Android utilizzata per l’installazione degli aggiornamenti. Consiste in un kernel Linux con ramdisk su una partizione separata dal sistema Android principale.

Android dunque è dotato di una recovery propria (come del resto qualsiasi altro sistema operativo moderno) ma, per le operazioni di modding e installazione di personalizzazioni particolari come le Custom ROM, è limitata e non riesce a soddisfare gli usi. Ed è qui che vengono in soccorso delle recovery custom, create e mantenute indipendentemente da gruppi di sviluppatori, e dotate di funzioni specifiche.

La Team Win Recovery Project (TWRP) è una recovery modificata open-source che si può installare su dispositivi Android. È dotata di interfaccia touchscreen che consente di installare Custom ROM di terze parti, ritornare al sistema operativo originale, formattare la memoria interna ecc. Si tratta della recovery custom più diffusa sui dispositivi Android e inoltre non necessita della presenza del root.

Download e installazione della TWRP

Nel caso foste interessati a procedere al download della TWRP OnePlus Nord 2, Motorola Moto G40 Fusion e Moto G60 (o anche per qualsiasi altro smartphone supportato), vi rimandiamo al nostro articolo di approfondimento che vi spieghiamo, in maniera semplice, come scaricare e installare la recovery.