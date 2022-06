TWRP 3.6.2 ufficiale | Download e Novità

TeamWin ha rilasciato una nuova versione della popolare recovery personalizzata, la TWRP 3.6.2. La nuova versione di TWRP porta molte correzioni di bug in preparazione per il supporto di Android 12 e per risolvere i problemi esistenti sulle vecchie versioni di Android.

TWRP 3.6.2 è ora disponibile per la maggior parte dei dispositivi ufficialmente supportati. È un aggiornamento per la correzione di bug che si concentra principalmente sul miglioramento dell’adattabilità e sulla risoluzione dei problemi attuali. Il team TWRP sta ancora lavorando su Android 12 e per il momento non c’è ETA.

La nuova versione include alcuni aggiornamenti della struttura del keyblob per aiutare gli utenti con la crittografia, modifiche al controllo di avvio per aiutare con i flash delle immagini e alcuni altri miglioramenti e correzioni per la compatibilità con le versioni precedenti.

Per chi non lo sapesse, la recovery, in parole semplici, è la modalità di ripristino di Android utilizzata per l’installazione degli aggiornamenti. Consiste in un kernel Linux con ramdisk su una partizione separata dal sistema Android principale.

Android dunque è dotato di una recovery propria (come del resto qualsiasi altro sistema operativo moderno) ma, per le operazioni di modding e installazione di personalizzazioni particolari come le Custom ROM, è limitata e non riesce a soddisfare gli usi. Ed è qui che vengono in soccorso delle recovery custom, create e mantenute indipendentemente da gruppi di sviluppatori, e dotate di funzioni specifiche.

La Team Win Recovery Project (TWRP) è una recovery modificata open-source che si può installare su dispositivi Android. È dotata di interfaccia touchscreen che consente di installare Custom ROM di terze parti, ritornare al sistema operativo originale, formattare la memoria interna ecc. Si tratta della recovery custom più diffusa sui dispositivi Android e inoltre non necessita della presenza del root.

Download TWRP 3.6.2

Per scaricare la nuova versione TWRP 3.6.2 sul vostro smartphone supportato, trovate il link nella nostra guida passo passo dove vi spieghiamo anche come installarla.