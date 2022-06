Bluetooth Auracast ufficiale e pensato per un’esperienza audio condivisa

Il Bluetooth Special Interest Group ha annunciato Auracast, un’imminente funzionalità di trasmissione Bluetooth che alimenterà nuove esperienze audio wireless, inclusa la possibilità di condividere l’audio con amici e familiari.

La capacità in sé non è nuova. In precedenza era noto come Audio Sharing, ma d’ora in poi si chiamerà “Auracast Broadcast Audio”. Il protocollo Auracast consente a un trasmettitore, come uno smartphone, un laptop, una TV, ecc., di trasmettere l’audio a un numero illimitato di ricevitori Bluetooth nelle vicinanze, ad esempio auricolari, altoparlanti o apparecchi acustici.

Uno dei casi d’uso più interessanti offerti da Auracast è la possibilità di condividere l’audio personale con gli altri. Quando si ascolta la musica con smartphone a auricolari TWS, la si può trasmetterla con Auracast anche a chi sta vicino così da avere un’esperienza di ascolto musicale condivisa.

“L’audio di trasmissione Auracast è una nuova funzionalità Bluetooth che consente a un trasmettitore audio, come uno smartphone, un laptop o un televisore, di trasmettere l’audio a un numero illimitato di ricevitori audio Bluetooth nelle vicinanze, inclusi altoparlanti, auricolari o apparecchi acustici“, ha affermato Bluetooth SIG nel suo annuncio ufficiale.

Un altro caso d’uso consentito dall’audio delle trasmissioni Auracast è la capacità di ascoltare i televisori silenziosi in spazi pubblici come aeroporti, ristoranti e sale d’attesa. Inoltre, gli utenti possono ricevere le trasmissioni dal sistema di diffusione sonora. Questo può essere molto utile negli aeroporti, ad esempio, dove gli utenti possono ricevere importanti annunci di volo come cambi di gate, orari di imbarco, ecc., direttamente sulle loro cuffie Bluetooth.

“Il lancio dell’audio di trasmissione Auracast attiverà un altro enorme cambiamento nel mercato dell’audio wireless. La possibilità di trasmettere e condividere l’audio utilizzando la tecnologia Bluetooth rimodellerà l’audio personale e consentirà a luoghi e spazi pubblici di offrire esperienze audio che miglioreranno la soddisfazione dei visitatori e aumenteranno l’accessibilità“, ha affermato Mark Powell, CEO di Bluetooth SIG

Gli utenti saranno in grado di scansionare le trasmissioni Auracast proprio come la scansione delle reti Wi-Fi e vedere un elenco di trasmettitori Auracast disponibili. Le trasmissioni possono essere aperte o chiuse, richiedendo agli utenti di inserire la passkey corretta per partecipare.

L’audio della trasmissione Auracast fa parte della suite Bluetooth LE Audio disponibile in Bluetooth 5.2. La specifica che definisce Auracast sarà rilasciata nei prossimi mesi.

