TSMC inizierà la produzione test a 2nm alla fine del 2024

TSMC è la principale fonderia hi-tech specializzata in chip avanzati e all’avanguardia. Non a caso è l’azienda scelta per la produzione dei principali SoC di Apple e Qualcomm. Attualmente sviluppa chip con produzione a 5nm ma ha già preparato il terreno per scendere ulteriormente fino a 4nm e anche a 3nm e a 2nm.

Per chi non lo sapesse, per nm si intende la dimensione di ogni transistor (1 nm è 1 milionesimo di mm). È chiaro che più piccoli sono e maggiore sarà il numero che è possibile integrarne in una determinata area. Tutto ciò risulta in maggiore potenza e maggiore efficienza energetica.

Prima di iniziare la produzione a 2nm, TSMC deve costruire impianti di produzione di nuova generazione, dotati di un occhio di riguardo alla protezione dell’ambiente. Si scopre che TSMC ha presentato un piano di costruzione di impianti a 2 nm, con l’obiettivo di iniziare la produzione effettiva dalla fine del 2024. Se non accade nulla di accidentale, passerà la valutazione ambientale nella prima metà del prossimo anno. Solo in seguito, l’azienda potrebbe iniziare a costruire la fabbrica. La prima fase della costruzione dovrebbe essere completata entro la fine del 2024.

Alla fine dello scorso anno, TSMC ha annunciato ufficialmente l’intenzione di espandere la fabbrica di Zhongke. Quest’ultima copre una superficie di quasi 95 ettari. L’investimento totale dovrebbe essere compreso fra $ 26,97 miliardi e $ 33,71 miliardi), in parte coperto dall’aumento dei prezzi proposto ai clienti. In effetti, ci saranno più di 4.500 nuovi posti di lavoro nella fase iniziale.

Cosa ancora più interessante, l’azienda ha piani futuri. Intendiamo dire, se si tiene conto dell’area della nuova fabbrica a 2nm e del budget di investimento, diventa chiaro che anche la fabbrica da 1 nm potrebbe trovarsi lì.

Per quanto riguarda il tempo di produzione di prova del processo a 2nm di TSMC, dovrebbe essere entro il 2024. Successivamente, l’azienda sarà in grado di avviare la produzione di massa nel 2025.

VIA