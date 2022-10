Samsung userà finalmente i Seamless Updates a partire dalla OneUI 6

Durante un’intervista con Android Authority, Hyesoon (Sally) Jeong, VP di Samsung Electronics e responsabile dello sviluppo della One UI, ha rivelato che la società sudcoreana sta pianificando di implementare l’aggiornamento stabile One UI 5.0 su quasi tutti i suoi top di gamma (compresi i pieghevoli e la serie Galaxy S21) entro la fine di quest’anno. Inoltre, Sally ha confermato che il team sta attualmente lavorando per offrire i Seamless Updates (aggiornamenti senza interruzioni) a bordo della OneUI 6 del prossimo anno.

Al momento, nessuno degli smartphone Galaxy ha la funzione Seamless Updates di Android, il che significa che i telefoni si riavviano in modalità fastboot per l’installazione dell’aggiornamento, facendoti aspettare dai 10 ai 20 minuti prima poter utilizzare nuovamente il dispositivo. Con l’introduzione di questa funzione nella OneUI 6, i telefoni Samsung riceveranno e installeranno gli aggiornamenti in background e si riavvieranno al termine dell’installazione.

Sebbene la struttura delle partizioni A / B e gli aggiornamenti continui risalgano al 2016, non tutti i produttori di smartphone Android l’hanno implementata, anche se i vantaggi sono sostanziali. Oltre a fornire la comodità di aggiornamenti di sistema in background senza necessità di riavvio (permettono di installare patch e persino aggiornamenti importanti mentre si sta ancora utilizzando attivamente), protegge anche i dispositivi se tale processo viene corrotto.

Con due immagini di sistema, c’è sempre un backup disponibile se succede qualcosa a una di esse e il sistema può facilmente tornare indietro semplicemente avviandosi sull’altra partizione (le cose possono andare male durante il processo di aggiornamento, se i dispositivi vengono accidentalmente spenti o succede qualcosa di inaspettato).

Facciamo notare che il dirigente ha smentito le voci secondo cui la OneUI sarebbe arrivata su Chromebook e TV. Ha affermato che “non ci sono piani per la OneUI per altri prodotti, come TV, Chromebook, ecc.”.

