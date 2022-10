Come cancellare l’account WhatsApp

Pur essendo il principale servizio di messaggistica al mondo con miliardi di utenti nel mondo, WhatsApp non è visto da tutti come uno “stinco di santo” che offre un servizio così utile in maniera gratuita. L’azienda che ne è proprietaria, Meta, non è proprio quella con la miglior reputazione in termini di rispetto della privacy e dei dati degli utenti, soprattutto con Facebook e Instagram. A questo proposito, ti vogliamo mostrare una guida passo passo su come fare per cancellare il tuo account WhatsApp nel caso in cui non lo volessi più usare (e magari passare ad altri servizi come Telegram o Signal).

Premesso che la possibilità di cancellare il proprio account deve essere presente per legge all’interno di ogni servizio, WhatsApp ha reso la procedura per inizializzarla veramente semplice, qualcosa che ci ha stupito molto.

Cancellare un account WhatsApp | Guida

Tutto ciò che devi fare per cancellare il tuo account WhatsApp è:

apri WhatsApp

tocca Altre opzioni > Impostazioni > Account > Elimina account

inserisci il tuo numero di telefono nel formato internazionale completo e tocca ELIMINA ACCOUNT

seleziona nel menu a tendina il motivo per cui desideri eliminare il tuo account

tocca ELIMINA ACCOUNT

L’eliminazione di un account WhatsApp comporta anche che:

la tua cronologia messaggi verrà cancellata

verrai rimosso da tutti i gruppi di WhatsApp (nel caso non lo abbia già fatto seguendo la nostra guida dettagliata

il tuo backup verrà eliminato da Google Drive

Eliminare un account WhatsApp non fa sparire i dati che Meta ha raccolto

Nella pagina di assistenza, WhatsApp indica che l’eliminazione di un account dalla propria piattaforma comporta le seguenti conseguenze: