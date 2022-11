OnePlus 11 userà le memorie UFS 4.0

La stagione degli smartphone di punta del 2022 è finita e, con Qualcomm che ha annunciato il suo chip di punta del 2023, lo Snapdragon 8 Gen 2, è iniziata la corsa per i flagship Android di nuova generazione. È già stato confermato che OnePlus 11 userà l’ultimo chip di Qualcomm e sarà tra i primi a essere lanciato. Ora, ulteriori dettagli sul telefono sono emersi online, descrivendo in dettaglio il suo utilizzo della veloce memoria UFS 4.0, l’imballaggio di una gran quantità di RAM e la sua qualità costruttiva.

UFS 4.0

In un post su Weibo, il leaker Digital Chat Station afferma che il prossimo OnePlus 11 sarà dotato di storage UFS 4.0. Annunciato a maggio 2022, l’ultimo aumento nello standard di archiviazione flash porta un enorme balzo in avanti nelle velocità di lettura/scrittura sequenziale, consentendo anche ai chip di essere più piccoli ed efficienti.

Samsung afferma che i chip NAND UFS 4.0 forniscono il doppio della velocità di lettura e scrittura sequenziale rispetto a UFS 3.1, con velocità che raggiungono rispettivamente fino a 4.200 MB/s e 2.800 MB/s. Nonostante tutte queste prestazioni extra, si dice che UFS 4.0 sia il 46% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alla generazione precedente.

Lo Snapdragon 8 Gen 2 è la prima piattaforma di Qualcomm a supportare UFS 4.0, il che spiega perché il chip di archiviazione

non si è fatto strada in nessuna delle ammiraglie del 2022 lanciate nella seconda metà dell’anno. Il chip di archiviazione più veloce dovrebbe portare a un notevole aumento della velocità in molti casi d’uso, inclusi tempi di avvio delle app più rapidi, velocità di avvio più rapide e tempi di installazione delle app inferiori. Apparentemente OnePlus prevede di offrire fino a 16 GB di RAM per la sua imminente ammiraglia, anche se dovrebbe essere riservata alla variante di archiviazione di fascia alta.

Display curvo ma niente scocca in ceramica per OnePlus 11

Il leaker afferma inoltre che il telefono userà un display con bordo curvo, contrassegnato da una fotocamera selfie sulla sinistra. I rendering di OnePlus 11 si sono già fatti strada su Internet, quindi il suo design non è un mistero a questo punto.

La fuga di notizie originale sosteneva che OnePlus 11 potesse presentare un corpo in ceramica con una struttura in metallo, ma un altro autore affidabile di perdite, Max Jambor, afferma che non sarà così. Un corpo in ceramica potrebbe aiutare il prossimo smartphone di punta di OnePlus a distinguersi dalla concorrenza.

L’anno scorso, OnePlus 10 Pro è stato lanciato in Cina proprio all’inizio dell’anno e ha fatto il suo debutto globale un paio di mesi dopo. Ci aspettiamo che anche OnePlus 11 segua un periodo di lancio simile.

