Netflix porta il gioco Immortality, un horror psicologico, su Android e iOS

Dopo l’uscita su Xbox Series X/S e PC la scorsa estate, Immortality, l’ultimo progetto del creatore di Her Story, Sam Barlow, è ora disponibile su Android e iOS tramite Netflix. A condizione che ti abboni al servizio di streaming (e anche per gli abbonati il tasso di adozione dei giochi è estremamente basso), puoi scaricare il gioco senza costi aggiuntivi e provare uno dei titoli più acclamati del 2022.

Come i suoi predecessori, Immortality è girato in full-motion video e utilizza scene cinematografiche interattive come meccanica principale. Tuttavia, a differenza dei giochi precedenti, Immortality ha una distinta atmosfera horror, non solo un brivido psicologico.

Il gioco è suddiviso in tre parti, ciascuna un misterioso film inedito con protagonista l’attrice Marissa Marcel. Marcel è scomparsa dopo che le riprese di questi film sono terminate e i giocatori devono indagare sul filmato perduto per capire cosa le è successo. I film sono Ambrosio (1968), Minsky (1970) e Two of Everything (1999).

Barlow ha rivelato la trilogia di Immortality nel 2020 e ha rilasciato un teaser nel giugno 2021, prima di lanciarlo sulle console Xbox quest’estestate.

Come i progetti passati di Barlow, Immortality è una lettera d’amore ai videogiochi full-motion degli anni ’90. Il gioco ti incarica di scoprire il destino dell’attrice immaginaria Marissa Marcel. Dovrai ricostruire cosa le è successo guardando clip di tre film inediti e filmati dietro le quinte.

Barlow ha reclutato Allan Scott e Amelia Gray, meglio conosciuti per il loro lavoro in Queen’s Gambit e Mr. Robot, per aiutare a scrivere la storia di Immortality. Quindi, se sei un fanatico di una buona storia, vale la pena dare un’occhiata a questa.

