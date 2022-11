Samsung sarà ancora più veloce nel rilascia aggiornamenti con Android 14

Samsung sta già facendo un buon lavoro per quanto riguarda la tempestività degli aggiornamenti ma afferma che distribuirà Android 14 più velocemente di quanto abbia diffuso Android 13 quest’anno.

I telefoni Pixel di Google sono ancora lo standard di riferimento quando si tratta di ottenere la versione Android più recente. Ma l’aggiornamento Android 13/One UI 5.0 di Samsung ha fornito l’ultima emoji Unicode 15 ai possessori di Galaxy prima degli utenti di Pixel. Samsung si è vantata della velocità con cui è riuscita a far uscire Android13/One UI 5.0 quest’anno e, mentre ha già aggiornato i suoi telefoni di fascia alta e persino la linea di tablet Galaxy Tab S8, entro la fine dell’anno Samsung afferma che i dispositivi come il Galaxy Tab S7 e il Tab S6 Lite riceveranno l’aggiornamento.

In un comunicato stampa, Samsung ha affermato che l’aggiornamento di quest’anno “ha ridotto drasticamente l’intervallo di tempo” tra il rilascio di Android 13 e la “distribuzione” di One UI 5.0, mostrando un grande miglioramento nella velocità con cui fornisce l’ultima versione di Android.

Al di fuori dei dispositivi Pixel di Google, possono essere necessari alcuni mesi prima che i telefoni Android ricevano l’ultima build del sistema operativo. Come ci si potrebbe aspettare, la serie Galaxy S22 è stata la prima linea Samsung a ricevere Android 13.

Telefoni come la linea Google Pixel e l’Apple iPhone sono in grado di ricevere aggiornamenti più velocemente rispetto alla concorrenza poiché la stessa azienda che progetta i telefoni realizza anche il software (rispettivamente Android e iOS). In effetti, è il gran numero di diversi produttori di Android che conferisce alla piattaforma la sua reputazione di essere frammentata.

Quando Google rilasciava ogni mese i numeri di distribuzione per Android, la versione rilasciata più di recente non avrebbe mai avuto una percentuale elevata di installazioni. Ciò era dovuto alla frammentazione. Ad esempio, poco prima del rilascio di Android 13, Android 11 era sulla maggior parte dei telefoni (27%) ed era su più del doppio del numero di telefoni con Android 12.

La nuova partnership di Samsung con Google sta aiutando il produttore sudcoreano in molti modi

Parte del motivo per cui Samsung è stata in grado di accelerare il ritmo dei suoi aggiornamenti di Android 13 è dovuto alla sua stretta collaborazione con Google. Samsung ne prende atto anche nel suo comunicato stampa quando afferma: “Samsung Electronics continuerà a rafforzare la cooperazione con Google e ascolterà attivamente il feedback degli utenti per continuare ad aggiornare One UI più velocemente e con maggiore perfezione“.

Samsung afferma che sono passati solo due mesi dal momento in cui Google ha rilasciato la versione stabile finale di Android 13 ad agosto fino al 24 ottobre e quando ha rilasciato per la prima volta l’aggiornamento di Android 13/One UI 5.0. Ancora una volta, Samsung afferma che sarà ancora più veloce nel 2023 con Android 14 e la One UI 6.

