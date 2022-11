Google Pixel 6a è il vero best buy del Black Friday 2022

Disponibile generalmente a 459 euro, il Google Pixel 6a sta venendo scontato per tutto il periodo del Black Friday 2022 al prezzo di 349 euro. Si tratta, a nostro avviso, della migliore offerta legata a uno smartphone da tenere in considerazione in questo periodo.

Schermo : OLED 6,1″ Full HD+, formato 20:9, frequenza di aggiornamento a 60 Hz, center HIAA

: OLED 6,1″ Full HD+, formato 20:9, frequenza di aggiornamento a 60 Hz, center HIAA SoC : Google Tensor GS101

: Google Tensor GS101 Sicurezza : chip Titan M2, lettore di impronte per l’autenticazione biometrica sotto al display

: chip Titan M2, lettore di impronte per l’autenticazione biometrica sotto al display Memoria : 6 GB di RAM LPDDR4X, 128 GB di spazio di archiviazione

: 6 GB di RAM LPDDR4X, 128 GB di spazio di archiviazione Fotocamere : Anteriore wide: 8 MP (Sony IMX355), 84° FOW, fuoco fisso Posteriori: principale da 12,2 MP (Sony IMX363 DP) con OIS + 12 MP ultra grandangolare (Sony IMX386) Night Sight, Face Deblur, Magic Eraser, Real Tone

: Audio : stereo, 2 microfoni

: stereo, 2 microfoni Connettività : USB-C 3.0, 5G, Wi-Fi 6E, Dual Chain Bluetooth 5.2, NFC, eSIM, NFC, GPS L1

: USB-C 3.0, 5G, Wi-Fi 6E, Dual Chain Bluetooth 5.2, NFC, eSIM, NFC, GPS L1 Sistema operativo : Android 12

: Android 12 Batteria : 4.400 mAh con ricarica a 18W

: 4.400 mAh con ricarica a 18W Dimensioni e peso : 71,8×152,16,x8,85 mm; sporgenza della fotocamera posteriore 1,08 mm; 178 g

: 71,8×152,16,x8,85 mm; sporgenza della fotocamera posteriore 1,08 mm; 178 g Spessore cornici : superiore 4,27 mm; laterali 3,935 mm; inferiore 5,71 mm

: superiore 4,27 mm; laterali 3,935 mm; inferiore 5,71 mm Certificazione: IP67

Il telefono sfoggia un pannello OLED da 6,1 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400 e un rapporto di aspetto di 20:9. Il display si aggiornerà a 60 Hz (60 volte al secondo). È dotato di 6 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Lo stesso chipset Google Tensor utilizzato su Pixel 6 e Pixel 6 Pro è sotto il cofano di Pixel 6a.

Google utilizza un sensore della fotocamera da 12,2 MP per la fotocamera posteriore con un’apertura f/1,7 (dovrebbe essere lo stesso del Pixel 4) e un sensore frontale da 8 MP per selfie e videochiamate. La batteria da 4306 mAh fornirà fino a 24 ore di utilizzo anche se, con il risparmio energetico estremo, si possono disabilitare alcune app dall’esecuzione in background ed estendere l’autonomia fino a 72 ore.

Il tutto con il pieno supporto di Google per gli aggiornamenti fino ad Android 16, con il rilascio che avviene sempre al Day 1 insieme agli altri modelli Pixel.

Nel caso foste interessati all’offerta del Google Pixel 6a in sconto a 349 euro, vi rimandiamo alla pagina dedicata su Amazon Italia attraverso il seguente link: