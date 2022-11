La connessione internet FWA raggiunge tutte le zone: la migliore in circolazione

Chi vive in zone remote ha bisogno di una connessione internet più efficiente delle altre. Per fortuna la tecnologia si evolve ogni giorno, a tal punto da aver fatto nascere la connessione FWA, un’alternativa per utilizzare internet quando le altre tipologie di rete non sono funzionali. Ma qual è la migliore in Italia?

Connessione veloce in Italia: com’è la situazione

A svelarci come siamo messi in fatto di connessioni particolarmente veloci in Italia è il terzo numero dell’anno dell’Osservatorio delle comunicazioni AGCOM, i cui dati fanno riferimento al secondo trimestre 2022. Cifre che ci mostrano come sta procedendo il passaggio dalle reti in rame alle reti veloci di tipo FWA, FTTC e FTTH.

Il primo elemento che emerge è che, di pari passo con l’aumento della velocità di connessione media, continua a salire anche il volume del traffico dati. Infatti, la rete fissa in Italia diventa piano piano sempre più rapida, progredendo nel passaggio verso tecnologie a banda larga e ultralarga. Secondo i dati riportati, tra il secondo trimestre del 2021 e i secondi tre mesi del 2022 il numero delle linee in rame è sceso del 7%, quello delle linee FTTC è cresciuto di poco meno del 3%, mentre il numero delle linee FTTH sembrerebbe essere rimasto invariato.

Inoltre, nel corso del 2022 la quantità di accessi di tipo DSL si è ridotta di circa il 25%, ma al posto suo sono aumentati gli accessi tramite tecnologie più veloci e performanti: una crescita di circa il 10%. C’è un numero, però, leggermente diverso rispetto agli altri: è emersa una leggera riduzione del volume di accessi totali. Nel secondo trimestre del 2022, infatti, la crescita del traffico dati è meno accentuata rispetto a quella registrata nel 2020 e nel 2021.

Ma quanto emerso non è una fonte di preoccupazione: molto probabilmente le persone stanno meno in casa grazie alla rimozione delle restrizioni che erano state introdotte per frenare la diffusione del Covid-19. Infatti, nel mese giugno di quest’anno il consumo medio giornaliero registrato è stato di circa 7 GB per linea, in leggera diminuzione rispetto ai mesi precedenti, ma comunque superiore ai numeri del 2021.

Qual è la connessione FWA migliore

Tornando alla connessione FWA, Vodafone si conferma il secondo operatore di rete fissa in Italia, con una quota di mercato del 16,2%, in crescita rispetto allo scorso anno. In particolare, tra giugno 2021 e giugno 2022 ad aumentare sono state soprattutto le attivazioni di reti Vodafone di tipo FWA, con un balzo del 4%. Le nuove offerte FWA di Vodafone, infatti, permettono anche a chi vive in zone non raggiunte dalla fibra ottica di navigare ad alta velocità grazie al collegamento misto rame-radio.

La promozione Casa Wireless + 5G consente all’utente di avere internet senza limiti a una velocità che arriva fino a 300 Mbps. Sono comprese, inoltre, chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile in Italia, così come il modem, l’antenna esterna all’abitazione e l’intervento del tecnico incaricato di installare e configurare la rete.

Attualmente il piano tariffario per l’FWA Vodafone è la punta di diamante dell’offerta dell’operatore: bastano 27,90 euro al mese. Diversa, invece, la situazione per chi è già cliente Vodafone su rete mobile: il costo è di soli 24,90 euro al mese.