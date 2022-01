Blackview 8800, smartphone rugged di nuova generazione, in offerta a soli 226 euro

Lanciato ufficialmente sul finire del 2021, il BlackView 8800 è uno smartphone rugged molto interessante che coniuga la resistenza a praticamente qualsiasi ambiente con delle specifiche di nuova generazione. E cosa ancora più importante, è disponibile in super offerta su Aliexpress a soli 226 euro (al prezzo promozionale di 226 euro cliccando sul coupon nella pagina di Aliexpress). L’offerta terminerà il 14 gennaio.

Il Blackview 8800 è il dispositivo più recente nel portafoglio di telefoni rugged dell’azienda, che offre dispositivi da utilizzare in ogni ambiente del pianeta: dalle vette innevate alle spiagge, passando per i deserti e le steppe. Ma superando qualsiasi predecessore di questa linea, il BV8800 è dotato di specifiche di fascia alta e dispone, per citarne alcune, di un display fluido a 90Hz, fotocamera principale da 50MP con visione notturna. Non c’è dubbio che si tratta del miglior smartphone rugged nel 2021.

Al cuore del Blackview 8800 trova spazio il MediaTek Helio G96, un chipset octa-core 4G di alto livello, che presenta due potenti Arm Cortex-A76 con un clock fino a 2,05 GHz e la GPU Arm Mali-G57 che offre grandi prestazioni grafiche. La batteria invece è immensa ed è da 8300 mAH con supporto alla ricarica rapida cablata da 33W.

In termini di resistenza, lo smartphone è certificato secondo il nuovo standard militare MIL-STD-810H, il che comprende la resistenza alle cadute da 3 metri di altezza. É anche certificato IP68 & IP69K contro le infiltrazioni di acqua e polvere.

Considerando il prezzo promozionale a cui viene offerto, crediamo che si tratti di un’ottima occasione se le vostre esigenze sono quelle di acquistare uno smartphone rugged con specifiche tecniche moderne.