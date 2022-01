Honor Magic V ufficiale: specifiche e prezzo

Dopo aver preso mostrato diversi teaser del suo primo smartphone pieghevole a dicembre, Honor ha svelato ufficialmente il Magic V, smartphone flessibile dalle specifiche al top. L’azienda si unisce a Huawei, che è la sua ex società madre, e Xiaomi entrando nel mercato dei pieghevoli.

Come i dispositivi Z Fold di Samsung, questo è uno smartphone a doppio schermo. Ha un display esterno da 6,45 pollici con una risoluzione di 2560 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e proporzioni 21:9. Una volta aperto gli utenti possono accedere a un display da 7,9 pollici che ha una risoluzione di 2272 x 1984, frequenza di aggiornamento di 90 Hz e proporzioni 10:9. Entrambi gli schermi OLED sono leggermente più grandi dei rispettivi display del Galaxy Z Fold 3 e supportano una gamma di colori DCI-P3 al 100%. Honor afferma che Magic V è il primo smartphone pieghevole con certificazione IMAX Enhanced.

L’azienda afferma che la sua cerniera “a goccia d’acqua” aiuta a far apparire il display “senza pieghe”. Oppo utilizza uno stile simile di cerniera nel suo pieghevole Find N recentemente annunciato.

Il Magic V è largo 72,7 mm e spesso 14,3 mm quando è piegato e, una volta aperto, queste dimensioni passano a 141,1 mm di larghezza e 6,7 mm di spessore. All’interno ospita una batteria da 4.750 mAh che supporta la ricarica a 66 W. Honor afferma che si può caricare completamente la batteria in 40 minuti o fino al 50% della sua capacità in soli 15 minuti.

Per non farsi mancare nulla, Honor Magic V ha cinque fotocamere in totale. L’array di tre fotocamere posteriori è composta da sensore di 50MP dotati di obiettivi grandangolare, ultra grandangolare e quella che Honor chiama una “fotocamera con spettro avanzato”. Tutti e tre sono sensori da 50 MP. C’è anche una fotocamera anteriore da 42 MP per ogni schermo.

Il Magic V funziona con il nuovo chipset Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, che ha un modem 5G e una GPU Adreno 730 integrata. Il tutto è abbinato a 12 GB di RAM, fino a 512 GB di spazio di archiviazione, supporto dual-SIM e altoparlanti stereo. Sul fronte software utilizza la nuova Magic UI 6.0 basata su Android 12. C’è anche un chip di sicurezza indipendente, che memorizza password e dati biometrici come le impronte digitali (il così detto Secure Element).

Honor Magic V | Scheda tecnica

Dimensioni: 160,4×141,1×6,7mm (aperto), 160,4×72,7×14,3mm (chiuso)

160,4×141,1×6,7mm (aperto), 160,4×72,7×14,3mm (chiuso) Display: interno: 7,9″ OLED pieghevole 2272×1984, 381ppi, refresh rate fino 90Hz, DCI-P3, HDR10+ esterno: 6,45″ OLED 2560×1080, 431ppi, refresh rate fino a 120Hz. DCI-P3, HDR10+

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, GPU: Adreno 730

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, GPU: Adreno 730 Memoria: RAM: 12GB interna: 256/512GB

OS: Magic UI 6.0 basato su Android 12

Magic UI 6.0 basato su Android 12 Audio: 2x speaker stereo, ricezione vocale stereo 24bit HDR 3-MIC, DTS:X Ultra Algoritmo

2x speaker stereo, ricezione vocale stereo 24bit HDR 3-MIC, DTS:X Ultra Algoritmo Connettività: 5G dual SIM, WiFi 6, Bluetooth 5,2, USB-C, NFC

5G dual SIM, WiFi 6, Bluetooth 5,2, USB-C, NFC Fotocamere: anteriore: 42MP, f/2,4 posteriori: 50MP principale, f/1,9, 23mm eq. 50MP ultra grandangolare, f/2,2, 13mm eq. 50MP “spectrum enhanced”, f/2,0, 20mm eq.

Batteria: 4.750mAh, ricarica cablata SuperCharge 66W, 100% in 40 minuti

4.750mAh, ricarica cablata SuperCharge 66W, 100% in 40 minuti Sicurezza: doppia sicurezza HTEE+QTEE, chip indipendente per la massima sicurezza per password e dati biometrici

doppia sicurezza HTEE+QTEE, chip indipendente per la massima sicurezza per password e dati biometrici Colorazioni: Titanium Silver, Black, Burnt Orange

Purtroppo il Magic V sarà disponibile solo in Cina all’inizio. Il modello da 256 GB costa ¥ 9.999 (circa 1390 euro) mentre la versione da 512 GB costa ¥ 10.999 (circa 1525 euro) e sarà in vendita dal 18 gennaio.

