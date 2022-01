Il CEO di Honor mostra Magic V in video: presentazione il 10 gennaio

Honor ha avuto il più grande tasso di crescita nelle spedizioni di smartphone 5G in tutto il mondo durante il terzo trimestre 2021 con un aumento trimestre su trimestre del 194%. Sfruttando questa risalita dopo i mesi bui passati sotto la guida di Huawei, il colosso cinese si appresta a presentare il suo primo smartphone flessibile chiamato Honor Magic V.

Il CEO di Honor, George Zhao, ha rilasciato un’intervista a Phoenix Network, un media con sede in Cina. Durante l’intervista, che è stata registrata in video ma purtroppo non disponibile su YouTube, il dirigente aveva davanti a sé un Magic V aperto. Poiché lo schermo era scuro, è probabile che il telefono nel video sia un prototipo.

Alla fine del video, Zhao chiude il telefono come si chiuderebbe un libro e ciò ha confermato la sua somiglianza con il Galaxy Z Fold 3. A poche ore da tale intervista, Honor ha annunciato ufficialmente che il Magic V sarà presentato il 10 gennaio.

Nessuna specifiche è stata confermata ufficialmente ma dai numerosi leak che Honor Magic V ha avuto abbiamo scoperto che potrà contare su uno schermo esterno da 6,5 ​​pollici con una piccola curva sul lato destro, refresh rate a 90Hz e fotocamera centrale.

Quando il telefono è completamente aperto, rivela un ampio display delle dimensioni di un tablet che si ritiene sia da 8 pollici con una risoluzione di 2200 x 2480, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e dotato di una fotocamera nell’angolo in alto a destra. Il Magic V potrebbe essere alimentato dal chipset Snapdragon 8 Gen 1, SoC top di gamma presentato da Qualcomm sul finire del 2021 e costruito da Samsung utilizzando il suo nodo di processo a 4 nm.

Fra le altre specifiche troviamo la presenza di una fotocamera principale da 50 MP, un sistema di ricarica rapida a 66 W e sistema operativo Android 12 preinstallato.

Gli smartphone pieghevoli stanno diventando sempre più diffusi e i consumatori non li vedono più come una novità. A riprova di ciò, Samsung ha visto le spedizioni dei suoi modelli quadruplicare dal 2020 al 2021. Fino a quando Samsung e le altre aziende non riusciranno a ridurre il prezzo di questi dispositivi, la domanda sarà comunque limitata.

VIA