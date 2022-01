Le novità di Android Auto e Android Automotive al CES 2022

Alcuni grandi cambiamenti stanno per arrivare nelle auto che traggono beneficio del sistema operativo Android. Il colosso della ricerca Google ha annunciato al CES 2022 una miriade di nuove funzionalità sia per Android Auto che per i sistemi Android Automotive integrati. La maggior parte delle nuove funzionalità verrà lanciata in primavera o in estate.

In generale, ci si deve aspettare maggiori app, nuove integrazioni di Assistant e quello che sembra essere il primo adattatore wireless Android Auto certificato da Google. Tuttavia, alcune di queste funzionalità richiederanno modelli di auto specifici (e costosi).

Android Auto al CES 2022

Innanzitutto, l’esecuzione di Android Auto da smartphone sta per migliorare. Google sta lanciando un nuovo lotto di applicazioni per Auto, che limita ciò che si può eseguire per motivi di sicurezza. A partire dalla prossima estate, Android Auto otterrà le app per i servizi di rideshare Lyft (immagine di copertina) e Kakao Mobility, consentendo ai conducenti di accettare e gestire le corse sul display dell’auto. Android Auto riceverà anche una versione del tracker di carburante e chilometraggio Fuelio e le app di punti di interesse MochiMochi e Pezzi Bezzina.

Se siete stufi di collegare il telefono ogni volta che volete eseguire Android Auto, Google e Motorola Sound potrebbero esservi d’aiuto. Nelle prossime settimane, sarà messo in vendita (inizialmente solo negli USA) l’adattatore wireless Android Auto MA1 per $ 90. Non è il primo prodotto che afferma di aggiungere il supporto wireless per auto ai veicoli esistenti, ma è il primo che Google promuove. Ciò suggerirebbe che funzionerà abbastanza bene.

Android Automotive al CES 2022

Per i pochi fortunati con un veicolo che esegue il sistema operativo Android Automotive integrato, Google sta apportando alcuni cambiamenti significativi. Nelle prossime settimane ci saranno nuove app per la navigazione (Sygic e Flitsmeister), per la ricarica dei veicoli elettrici (ChargePoint e PlugShare) e per il parcheggio (SpotHero e ParkWhiz).

Android Automotive in veicoli selezionati otterrà anche funzionalità di riproduzione video ampliate. Si dovrà comunque essere parcheggiati, ma app come YouTube saranno in grado di riprodurre video in macchina. Tuttavia, questo sarà disponibile solo sui veicoli Volvo per iniziare.

Google Assistant per auto al CES 2022

Google prevede di lanciare un programma che consenta alle case automobilistiche di aggiungere azioni remote ad Assistant. Quindi, invece di aprire un’app o uscire e avviare fisicamente l’auto, potreste chiedere all’assistente di avviarla o bloccare le porte. Naturalmente, il supporto sarà limitato quando questa funzione verrà lanciata in primavera. Inizierà con pochi veicoli Volvo, come il C40 nel video sopra.

Come spesso accade con qualsiasi cosa che coinvolga la tecnologia automobilistica, la maggior parte dei conducenti non vedrà queste funzionalità a causa del lancio graduale e del ritmo generale lento del settore. Questo è doppiamente vero per una nuova tecnologia come l’Ultra Wideband (UWB), che è supportata solo su una manciata di telefoni come Pixel 6 e S21. Entro la fine dell’anno, i telefoni con UWB possono diventare la chiave per i veicoli supportati. Non hai nemmeno bisogno di estrarre il telefono e avrai la possibilità di condividere le chiavi digitalmente con amici e familiari.

Questo potrebbe sembrare familiare perché non è del tutto nuovo: Google ha iniziato a parlare delle chiavi UWB all’I/O con BMW come partner di lancio. Presumibilmente, questa funzione arriverà su più auto, ma Google non offre ancora specifiche.

