Honor Magic V: pubblicato il primo teaser ufficiale del nuovo smartphone flessibile

Honor ha lanciato con cadenza regolare nuovi dispositivi (tutti con pieno supporto ai Google Mobile Services) da quando la società si è separata da Huawei per diventare un marchio indipendente. Ha anche lanciato sul mercato alcuni dispositivi premium ed ha puntato gli occhi sui dispositivi pieghevoli. A questo proposito, la società ha annunciato ufficialmente il suo prossimo dispositivo: Honor Magic V, che sarà presto lanciato come il primo smartphone pieghevole del marchio. Il teaser condiviso non rivela molto sullo smartphone ma mostra due pannelli collegati da una cerniera.

L’azienda non ha ancora rivelato nient’altro relativo a questo prossimo smartphone. Non è noto se il telefono presenti una piega a libro o un design a conchiglia. Honor dovrebbe lanciare due smartphone pieghevoli e questo Magic V potrebbe essere uno di questi.

Sebbene Honor non lo abbia confermato, è probabile che il dispositivo diventi ufficiale a gennaio. Inoltre, il teaser ufficiale dell’azienda conferma praticamente che il lancio dello smartphone pieghevole è imminente.

Una recente indiscrezione aveva suggerito un display interno da 8 pollici e uno schermo esterno da 6,5 ​​pollici per il prossimo smartphone pieghevole Honor, ma resta da vedere se il Magic V è questo dispositivo. Si dice anche che utilizzi pannelli forniti da BOE e Visionox. Allo stesso modo, è stato rumoreggiato che lo smartphone sia alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 che è stato lanciato all’inizio di questo mese. Honor è stato incluso nell’elenco dei primi produttori che rilasceranno uno smartphone alimentato dal nuovo SoC.

Ci aspettiamo che la società condivida maggiori dettagli su questo prossimo smartphone pieghevole nei prossimi giorni, comprese le sue specifiche e caratteristiche chiave attraverso i teaser.

