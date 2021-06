Honor 50 e 50 Pro ufficiali: non i tipici top di gamma

Grazie alle sanzioni commerciali degli Stati Uniti e di altri paesi nei confronti di Huawei, uno dei maggiori produttori di smartphone al mondo è stato effettivamente tagliato fuori dal software proprietario di Google. Con poche scelte rimanenti, Huawei ha venduto il suo marchio secondario Honor a un consorzio di nuovi proprietari, rendendolo di fatto un’entità aziendale completamente nuova. Con le sue relazioni B2B ripristinate, Honor 50 e 50 Pro sono i primi nuovi telefoni Android dell’azienda a utilizzare un SoC Qualcomm e ad avere il supporto per i Google Play Services.

La serie Honor 50 ha ancora molto DNA hardware Huawei, in particolare in quell’enorme modulo fotocamera posteriore a doppia bolla. Il cerchio superiore ospita il sensore principale con una risoluzione da 100 MP strabiliante, con tre fotocamere secondarie e il flash LED al di sotto: grandangolo da 8 MP, macro da 2 MP e sensore di profondità da 2 MP.

La scintillante finitura “diamante” nella colorazione cristallo è davvero molto bella, anche se sono disponibili anche in rosso, verde e nero. Honor afferma che la colorazione brillante si combina con i moduli circolari della fotocamera per suggerire gioielli costosi.

Entrambi i modelli utilizzano il processore Qualcomm Snapdragon 778G, per cui non sono dei veri e propri top di gamma quando si tratta di performance. L’Honor 50 utilizza uno schermo in vetro curvo da 6,57 pollici, mentre il 50 Pro lo spinge fino a 6,72 pollici, entrambi con refresh rate a 120Hz (Honot 50 Pro ottiene un’impressionante frequenza di campionamento di 300Hz).

Il modello standard ha una singola fotocamera anteriore da 32 MP nel suo foro centrale, mentre il Pro aggiunge anche un sensore grandangolare da 12 MP.

Le batterie sono impressionanti: l’Honor 50 ottiene una cella da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 66 watt. Il 50 Pro ha, sorprendentemente, una batteria un po’ più piccola a 4000 mAh, ma di contro supporta la ricarica rapida a 100W, permettendogli di passare da 0 al 90% in 20 minuti.

Ci teniamo a precisare che per ora Honor ha annunciato i nuovi smartphone solo per il mercato cinese, dove sono disponibili rispettivamente a 2699 e 3699 Yuan. Tuttavia, ha anche confermato che nelle prossime settimane svelerà maggiori dettagli sull’arrivo in Europa.

VIA