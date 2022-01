Gmail supera quota 10 miliardi di installazioni dal Play Store

Gmail è ormai diventato il servizio di e-mail per antonomasia. Il servizio di posta elettronica gratuito di Google non è altro che un’istituzione nell’Internet consumer con cui tutti noi abbiamo a che fare ogni giorno. Non è un caso allora che l’applicazione Android di Gmail abbia appena superato quota 10 miliardi di download dal Play Store.

Certo, Gmail è preinstallato su tutti gli smartphone Android che hanno accesso al Play Store, ma si tratta comunque di un ottimo risultato. Gmail è solo l’ultima di una serie di Google Apps che hanno già superato la soglia dei 10 miliardi, a partire da Play Services e passando da YouTube e successivamente da Maps. Insieme a Gmail ora, queste sono le uniche quattro app Android ad aver mai raggiunto questa altezza elevata.

La grandezza di Google e Gmail fa male alla privacy

Seppur i servizi offerti da Google sono molto validi e gratuiti, non possiamo che essere un po’ rammaricati nel vedere come un’azienda che fa della raccolta dati e della profilazione degli utenti la sua miniera d’oro (oltre al nascondere di proposito le impostazioni sulla privacy) sia arrivata ad avere una così elevata influenza nel quotidiano modo di usare smartphone e PC.

Nel corso delle scorse settimane abbiamo pubblicato alcune guide su come “disintossicarsi da Google” relativamente ad alcuni suoi servizi e riappropriarsi, almeno in parte, della propria privacy. Nello specifico, vi consigliamo di dare un’occhiata a:

In futuro pubblicheremo una guida su come staccarsi da Gmail e avere un utilizzo libero e senza “guardoni” della posta elettronica.

VIA