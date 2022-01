Android 12 disponibile su Razer Phone 2 via Custom ROM

Il team di sviluppatori indipendenti della Pixel Experience 12 ha rilasciato una versione della loro ultima Custom ROM basata su Android 12 (sempre rigorosamente open source) per il Razer Phone 2.

Si tratta di un’ottima notizia per i possessori di uno smartphone lanciato a ottobre 2018 e che ormai è finito decisamente fuori dai radar degli aggiornamenti ufficiali.

Considerando l’uscita nel 2018 di Razer Phone 2, non correte neanche il rischio di invalidare la garanzia legale, dal momento che questa non è più presente. Ciò non toglie che non vi consigliamo affatto l’installazione di una Custom ROM se utilizzate lo smartphone nel quotidiano per questioni di lavoro o di scuola.

Segnaliamo che il SELinux è impostato in “Enforced”, il che significa che la sicurezza del boot e dello smartphone in generale è a ottimi livelli. Per conoscere nel dettaglio il ruolo del SELinux, vi rimandiamo alla nostra guida di approfondimento.

Download e installazione di Android 12 su Razer Phone 2

Per installare la ROM basata su Android 12 sul vostro smartphone Razer Phone 2, vi servono il bootloader sbloccato e una recovery custom come la TWRP (cose che vanno ad invalidare la garanzia legale del produttore). Se avete questi requisiti, la guida passo passo all’installazione la trovate qui di seguito: