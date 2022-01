Lenovo Legion Y700 sarà un tablet Android da gaming con Snapdragon 870

Gli smartphone da gaming, come ASUS ROG Phone 5 e Red Magic 62 Pro, sono diventati sempre più popolari negli ultimi anni. Tuttavia, non abbiamo visto così tanti tablet orientati al gioco, presumibilmente perché gli smartphone sono più facili da tenere in mano per lunghi periodi di tempo rispetto ai tablet più grandi. In una rara controtendenza però, Lenovo ha condiviso alcuni dettagli sul suo prossimo gaming tablet Lenovo Legion Y700.

Il tablet è stato mostrato per la prima volta a dicembre, ma ora un dirigente Lenovo ha condiviso maggiori dettagli in un post sulla piattaforma di social media Weibo. Il Lenovo Legion Y700 è un tablet da 8,8 pollici, con una risoluzione del display di 2560 x 1600 e un pannello LCD con gamma di colori DCI-P3 al 100%. Lo schermo dovrebbe anche avere una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz, il che lo collocherebbe nel gruppo molto ristretto di tablet con display ad alta frequenza di aggiornamento, come il Samsung Galaxy Tab S7 e l’Apple iPad Pro.

Lenovo afferma inoltre che il tablet avrà un SoC Qualcomm Snapdragon 870, altoparlanti JBL e supporto per Dolby Vision e Dolby Audio. Le foto sembrano indicare almeno una porta USB Type-C e un’unica fotocamera posteriore. Ci sono anche alcune funzionalità software uniche in lavorazione, come un’opzione per cambiare le proporzioni di un gioco in 21:9 (creando barre nere in alto e in basso) ed avere un’esperienza di gioco simile a quella di un tipico telefono da gaming Android.

Al momento non è chiaro se il tablet verrà mai rilasciato al di fuori della Cina. Potrebbe non esserci molto mercato per il tablet in altri paesi, ad eccezione di chiunque cerchi un tablet più piccolo di 10 pollici con specifiche di punta, anche se 8,8 pollici non sono molto più piccoli.

Prima di lasciarvi però, vi vogliamo ricordare che Qualcomm ha presentato lo Snapdragon G3x Gen 1, un SoC top di gamma appositamente sviluppato per console di gioco portatili. Per cui è lecito attendersi il lancio di alcune console dagli OEM partner nel corso del 2022.

VIA