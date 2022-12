I pericoli della dipendenza da smartphone e 10 consigli per superarla

Lo smartphone, una delle più grandi rivoluzioni tecnologiche e sociali di sempre, nasconde dentro di se molti benefici ma anche molti lati negativi. Uno dei più subdoli che ognuno di noi fatica persino ad accorgersene è la dipendenza da smartphone.

La dipendenza da smartphone è una forma di dipendenza da tecnologia, che può manifestarsi con sintomi come ansia, irritabilità, difficoltà a concentrarsi, e voglia compulsiva di controllare e utilizzare il proprio dispositivo. Questa può interferire con la vita quotidiana delle persone, limitando la loro capacità di svolgere attività importanti e di mantenere relazioni significative.

Questi sintomi possono essere legati a una serie di fattori, come la disponibilità costante del dispositivo, la sua capacità di fornire gratificazione immediata, e la presenza di app e giochi che incentivano un uso continuo e compulsivo del dispositivo, specialmente per i più piccoli. Inoltre, gli smartphone possono offrire una fonte di supporto sociale e di valutazione del proprio valore, il che può aumentare la dipendenza delle persone da questi dispositivi.

La dipendenza da smartphone può interferire con la vita quotidiana delle persone, limitando la loro capacità di svolgere attività importanti e di mantenere relazioni significative. Per questo motivo, è importante imparare a gestire l’utilizzo degli smartphone in modo sano e consapevole, e a chiedere aiuto se si sviluppano sintomi di dipendenza da questi dispositivi.

Se pensi di essere dipendente dallo smartphone, è importante parlarne con un professionista della salute mentale, che può aiutarti a gestire questa dipendenza e a trovare un equilibrio più sano con la tecnologia.

Imposta dei limiti per l’utilizzo del tuo smartphone, ad esempio stabilendo delle ore in cui non lo userai, o delle attività per cui non lo utilizzerai.

Tieni il tuo smartphone fuori dalla camera da letto, in modo da non essere tentato di usarlo prima di dormire o appena sveglio.

Scegli app e giochi che non incentivino un uso continuo e compulsivo del tuo smartphone (i free-to-play ad esempio), e limita il tempo che dedichi a queste attività.

Trova alternative salutari per la gratificazione immediata che il tuo smartphone ti offre, ad esempio facendo attività fisica, dedicandoti a un hobby, o passando del tempo con le persone che ami.

Sviluppa nuove abilità di comunicazione faccia a faccia, in modo da non dipendere troppo dalle app e dai servizi di messaggistica del tuo smartphone.

Cerca supporto sociale e professionale per superare la dipendenza da smartphone, ad esempio parlando con amici e familiari, o consultando un terapista specializzato in dipendenze tecnologiche.

Evita di portare sempre il tuo smartphone con te, in modo da non essere tentato di usarlo in situazioni in cui non è necessario.

Sfrutta le funzionalità dello smartphone che ti aiutano a gestire il tuo tempo e il tuo utilizzo del dispositivo, ad esempio impostando delle notifiche o delle app di benessere digitale.

Educa te stesso e gli altri sui rischi e i benefici dell’utilizzo degli smartphone, in modo da avere una visione più equilibrata e consapevole della tecnologia.