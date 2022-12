Crash Bandicoot On the Run ha i giorni contati: chiusura definitiva il 16 febbraio

Lo sviluppatore di giochi King ha dichiarato che cesserà definitivamente il supporto a Crash Bandicoot: On the Run. Il titolo per Android e iOS non è durato a lungo, visto che è stato lanciato a marzo 2021.

King ha annunciato sulla sua pagina Facebook che avrebbe chiuso i server del gioco il 16 febbraio 2023, dopodiché non potrai più giocarci. Tutti gli acquisti in-app sono già disattivati ​​e i giocatori avranno tempo fino all’ultimo giorno del gioco per spendere i cristalli viola acquistati.

Il gioco è un auto-runner sulla scia di Temple Run. Tenendo i loro telefoni in orientamento verticale, i giocatori hanno utilizzato i controlli touch per spostare il marsupiale peloso da una corsia all’altra, schivando ostacoli, rompendo scatole e sparando proiettili.

King ha lasciato molto spazio alla confusione prima dell’annuncio di oggi. Alcuni fan hanno notato la scorsa settimana che Crash Bandicoot: On the Run era stato rimosso da Google Play e dall’App Store senza spiegazioni. L’utente di Twitter Festive Charlie ha contattato l’assistenza clienti di King chiedendo informazioni sulla rimozione e un rappresentante ha risposto: “Siate certi però che l’avventura è tutt’altro che finita. I nostri maghi tecnici in Studio sono già impegnati a dare gli ultimi ritocchi a funzionalità e isole più entusiasmanti che saranno disponibili molto presto”.

Putting these together makes me think a relaunch is going to happen pic.twitter.com/ZCGep4FCdL — 🎁🎁Festive Charlie🎁🎁 (@AdventureCharl) December 16, 2022

Sebbene non sia scioccante che il team di assistenza clienti di uno sviluppatore (possibilmente esternalizzato) venga lasciato all’oscuro di una cancellazione non annunciata, è più difficile scusarsi suggerendo a un fan che il gioco sta per ricevere nuovi entusiasmanti contenuti quando era effettivamente già sul suo letto di morte.

I fan di Crash Bandicoot hanno ancora avventure da aspettarsi su schermi più grandi. Il prossimo anno, il multiplayer Crash Team Rumble porterà le partite nell’arena 4 contro 4 su PS5/4, Xbox Series X/S e Xbox One.

