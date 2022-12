OnePlus 11 5G e le Buds Pro 2, presentazione ufficiale il 7 febbraio

OnePlus ha rivelato la data di presentazione ufficiale dei suoi prodotti di punta per il 2023. L’evento Cloud 11 si svolgerà a Nuova Delhi, in India, il 7 febbraio. La società presenterà OnePlus 11 5G, OnePlus Buds Pro 2 e altro ancora.

Oltre a rivelare la data dell’evento, OnePlus ha affermato che riporterà un paio di funzionalità preferite dai fan per il suo prossimo smartphone di punta. OnePlus 11 5G presenterà ancora una volta l’Alert Slider dell’azienda, che offre un modo semplice per passare dalle modalità silenziosa, vibrazione e avviso. Puoi aspettarti anche l’ottimizzazione Hasselblad per il sistema di fotocamere. Entrambe le funzionalità erano disponibili su OnePlus Pro 10, ma nessuna delle due era presente sul 10T più economico.

Per quanto riguarda OnePlus Buds Pro 2, la società ha affermato che offrirà “un’esperienza audio completa e di qualità stereo con una chiarezza cristallina“. OnePlus ha affermato che avrà altro da rivelare oltre allo smartphone e agli auricolari.

OnePlus, che ha recentemente promesso quattro anni di importanti aggiornamenti del sistema operativo per alcuni dei suoi telefoni 2023, cercherà di fare colpo con il suo prossimo lotto di dispositivi di punta. Sebbene l’etica originale dell’azienda fosse quella di costruire smartphone competitivi che potessero essere venduti a un prezzo inferiore rispetto ai leader di mercato, da allora è entrata ulteriormente nella categoria premium. OnePlus 10 Pro, ad esempio, costa 899 euro.

Il marchio ha programmato l’evento durante un periodo dell’anno relativamente intenso. Mentre il CES sarà terminato con poche settimane di anticipo, OnePlus farà debuttare i prodotti di punta proprio nel periodo in cui Samsung dovrebbe mostrare la gamma Galaxy S23 e vivo e Xiaomi le versioni Global delle rispettive serie Xiaomi 13 e vivo X90. Nonostante i recenti importanti cambiamenti per il marchio, OnePlus potrebbe ancora una volta perdersi nella confusione.

