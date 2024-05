Meta è tornata nei guai a causa dei suoi metodi (o della loro mancanza) per proteggere i bambini. La Commissione europea ha avviato un procedimento formale per determinare se Meta abbia violato il Digital Services Act (DSA) contribuendo alla dipendenza dei bambini dai social media e non garantendo loro elevati livelli di sicurezza e privacy.

L’indagine della Commissione esaminerà specificamente se Meta sta valutando e agendo adeguatamente contro i rischi derivanti dalle interfacce delle sue piattaforme. L’organo europeo è preoccupato per come i loro progetti potrebbero “sfruttare le debolezze e l’inesperienza dei minori e provocare comportamenti di dipendenza, e/o rafforzare il cosiddetto effetto ‘tana del coniglio’. Tale valutazione è necessaria per contrastare i potenziali rischi per l’esercizio del diritto fondamentale alla al benessere fisico e mentale dei bambini nonché al rispetto dei loro diritti.“

Il procedimento esplorerà anche se Meta adotta le misure necessarie per impedire ai minori di accedere a contenuti inappropriati, dispone di strumenti efficaci per la verifica dell’età e se i minori dispongono di strumenti di privacy semplici e solidi, come le impostazioni predefinite.

Il DSA stabilisce gli standard per piattaforme online e motori di ricerca molto grandi (quelli con 45 milioni o più utenti mensili nell’UE) come Meta. Gli obblighi per le aziende designate includono la trasparenza sulle decisioni relative alla pubblicità e alla moderazione dei contenuti, la condivisione dei propri dati con la Commissione e l’esame dei rischi che i loro sistemi comportano in relazione ad ambiti quali la violenza di genere, la salute mentale e la protezione dei minori.

Meta ha risposto al procedimento formale indicando funzionalità come le impostazioni di supervisione dei genitori, la modalità silenziosa e la limitazione automatica dei contenuti per gli adolescenti. “Vogliamo che i giovani abbiano esperienze online sicure e adatte all’età e abbiamo trascorso un decennio a sviluppare più di 50 strumenti e politiche progettati per proteggerli. Questa è una sfida che l’intero settore si trova ad affrontare e non vediamo l’ora di condividere i dettagli della nostra lavorare con la Commissione europea“, ha detto alla redazione di Engadget un portavoce di Meta.

Meta ha un passato non proprio perfetto in termini di sicurezza dell’informazione

Tuttavia, Meta continua a non dare priorità alla sicurezza dei giovani. Precedenti incidenti allarmanti includono l’algoritmo di Instagram che suggerisce contenuti che presentano sfruttamento sessuale minorile e afferma che progetta le sue piattaforme per creare dipendenza per i giovani suggerendo contenuti psicologicamente dannosi, come la promozione di disturbi alimentari e dismorfismo corporeo.

Meta è anche notoriamente un centro di disinformazione per persone di tutte le età. La Commissione ha già avviato un procedimento formale contro la società il 30 aprile a causa delle preoccupazioni relative alla pubblicità ingannevole, all’accesso ai dati da parte dei ricercatori e alla mancanza di un “efficace discorso civico in tempo reale di terze parti e di uno strumento di monitoraggio elettorale“ prima delle elezioni del Parlamento europeo di giugno, tra le altre preoccupazioni.