L’UE ha ufficialmente aperto un’indagine significativa su Meta per la sua presunta incapacità di rimuovere la disinformazione elettorale. Anche se la dichiarazione della Commissione europea non menziona esplicitamente la Russia, Meta ha confermato a Engadget che l’indagine dell’UE prende di mira la campagna Doppelganger del paese, un’operazione di disinformazione online che spinge la propaganda pro-Cremlino.

Le accuse a Meta per la mancata azione sulla propaganda filo russa

Le fonti di Bloomberg hanno anche affermato che l’indagine è focalizzata sull’operazione di disinformazione russa, descrivendola come una serie di “tentativi di replicare l’aspetto delle fonti di notizie tradizionali sfornando contenuti favorevoli alle politiche del presidente russo Vladimir Putin”.

L’indagine arriva il giorno dopo che la Francia ha affermato che 27 dei 29 Stati membri dell’UE sono stati presi di mira dalla propaganda online filo-russa in vista delle elezioni parlamentari europee di giugno. Lunedì, il Ministero degli Affari Esteri francese Jean-Noel Barrot ha esortato le piattaforme social a bloccare i siti web “che partecipano a un’operazione di interferenza straniera”.

Un portavoce di Meta ha detto che la società è stata in prima linea nel denunciare la campagna russa di Doppelganger, evidenziandola per la prima volta nel 2022. La società ha affermato di aver da allora indagato, interrotto e bloccato decine di migliaia di risorse della rete. Il proprietario di Facebook e Instagram afferma che rimane in allerta per monitorare la rete mentre sostiene che Doppelganger ha lottato per creare con successo un pubblico organico per le fake news pro-Putin.

Il presidente della Commissione europea ha affermato che le piattaforme di Meta, Facebook e Instagram, potrebbero aver violato il Digital Services Act (un po’ come TikTok), la legislazione fondamentale approvata nel 2022 che autorizza l’UE a regolamentare le piattaforme social. La legge consente alla CE, se necessario, di imporre pesanti multe alle aziende trasgressori – fino al 6% del fatturato annuo globale di un’azienda, modificando potenzialmente il modo in cui operano le aziende sociali.

A tal proposito, Meta ha affermato: “Abbiamo un processo ben consolidato per identificare e mitigare i rischi sulle nostre piattaforme. Non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione con la Commissione europea e di fornire loro ulteriori dettagli su questo lavoro”.

Cosa riguarda l’indagine UE su Meta

L’indagine della CE riguarda “le politiche e le pratiche di Meta relative alla pubblicità ingannevole e ai contenuti politici sui suoi servizi”. Affronta inoltre “la mancata disponibilità di un efficace strumento di dialogo civico in tempo reale e di monitoraggio elettorale di terze parti prima delle elezioni al Parlamento europeo”.

Quest’ultimo si riferisce alla deprecazione da parte di Meta del suo strumento CrowdTangle, che ricercatori e verificatori di fatti hanno utilizzato per anni per studiare come i contenuti si diffondono su Facebook e Instagram. Decine di gruppi hanno firmato una lettera aperta il mese scorso, affermando che la chiusura programmata di Meta durante le cruciali elezioni globali del 2024 rappresenta una “minaccia diretta” all’integrità elettorale globale.

Meta ha detto che CrowdTangle fornisce solo una frazione dei dati disponibili al pubblico e non sarebbe uno strumento di monitoraggio elettorale completo. L’azienda afferma che sta costruendo nuovi strumenti sulla sua piattaforma per fornire dati più completi a ricercatori e altre parti esterne. Dice che sta attualmente coinvolgendo partner chiave di controllo dei fatti di terze parti per aiutare a identificare la disinformazione.

Tuttavia, con le elezioni europee di giugno e le critiche elezioni americane di novembre, Meta farebbe meglio ad avviare la sua nuova API se vuole che gli strumenti funzionino quando conta di più.

La CE ha concesso a Meta cinque giorni lavorativi per rispondere alle sue preoccupazioni prima di prendere in considerazione un’ulteriore escalation della questione. “Questa Commissione ha creato mezzi per proteggere i cittadini europei dalla disinformazione mirata e dalla manipolazione da parte di paesi terzi”, ha scritto la presidente della Commissione europea von der Leyen. “Se sospettiamo una violazione delle regole, agiamo”.