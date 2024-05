L’integrazione di Fitbit all’interno dell’ecosistema Google continua con Google Wallet che sostituirà Fitbit Pay su smartwatch e tracker a luglio (con tanto di sicurezza rinnovata).

Fitbit ha introdotto per la prima volta il supporto ai pagamenti NFC sui propri dispositivi con le edizioni speciali di Versa e Charge 3 nel 2018. Successivamente è diventato più comune su Charge 4/5/6, nonché su Versa 2/3/4 e Sense/2. .

Con un’e-mail inviata ai propri clienti, Fitbit ha annunciato che il servizio di pagamenti contactless Fitbit Pay “non sarà più disponibile a partire dal 29 luglio 2024″, sebbene gli utenti in Giappone (Suica), Taiwan (iPass) e Arabia Saudita siano esclusi da questa deprecazione. Fino ad allora, le tue carte salvate in Fitbit Pay continueranno a funzionare, ma non sarà possibile aggiungerne altre.

Google Wallet, che ha debuttato su Charge 6, è il sostituto previsto. Oltre al marchio aggiornato, gli utenti finali vedranno un “aumento del numero di banche e carte disponibili per i pagamenti contactless sul tuo dispositivo Fitbit e ti consentiranno di pagare rapidamente ovunque sia accettato Wallet“.

Puoi configurare Google Wallet utilizzando la versione 4.14.1 o successiva dell’app complementare Fitbit su Android e iOS. Dopo la configurazione, il riquadro Google Wallet verrà visualizzato nelle impostazioni del dispositivo.

Dalla scheda Oggi nell’app Fitbit, tocca l’icona dei dispositivi sul tuo dispositivo.

Tocca il riquadro Portafoglio.

Tocca Aggiorna a Google Wallet e accedi al tuo account Google.

Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per aggiungere una carta a Google Wallet. Tieni presente che le tue carte non vengono trasferite da Fitbit Pay, quindi devi aggiungerle a Google Wallet.

Detto questo, “le carte American Express non possono essere aggiunte a Google Wallet per Fitbit”, ma Google afferma che ciò avverrà presto.

