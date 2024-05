Si scopre che la conformazione del panorama odierno dell’intelligenza artificiale può essere fatta risalire a paura, gelosia e intensa ambizione capitalista. Le e-mail rivelate nel caso antitrust del Dipartimento di Giustizia contro Google, riportato per la prima volta da Business Insider, mostrano che i dirigenti di Microsoft esprimono allarme e invidia per il vantaggio di Google nell’intelligenza artificiale. Ciò ha stimolato un’urgenza che ha portato all’investimento iniziale di un miliardo di dollari da parte del produttore di Windows nel suo partner ormai indispensabile, OpenAI, che ha portato alla creazione di Copilot.

In un thread di posta elettronica del 2019 pesantemente redatto intitolato “Pensieri su OpenAI”, il CEO di Microsoft Satya Nadella inoltra un lungo messaggio dal CTO Kevin Scott al CFO Amy Hood. “E-mail molto buona che spiega perché voglio che lo facciamo… e anche perché poi garantiremo che i nostri addetti collaboreranno“, ha scritto Nadella.

I progressi di Google nell’AI hanno “messo alle strette” Microsoft che ha adocchiato OpenAI

Scott ha scritto di essere “molto, molto preoccupato” per la rapida crescita delle capacità di intelligenza artificiale di Google. Dice di aver inizialmente respinto le “acrobazie” dell’azienda, probabilmente riferendosi ai modelli AlphaGo di Google. Uno di loro ha battuto il campione del mondo di Go Ke Jie nel 2017, un’impresa notevole per l’epoca.

Ma Scott sostiene che ignorare i progressi di Google nel campo dei videogiochi “è stato un errore”. “Quando hanno preso tutta l’infrastruttura che avevano costruito per costruire modelli [del linguaggio naturale] che non potevamo replicare facilmente, ho iniziato a prendere le cose più seriamente“, ha scritto Scott. “E mentre cercavo di capire dove fossero tutti i divari di capacità tra noi e Google per l’addestramento dei modelli, mi sono molto, molto preoccupato.”

Scott racconta come Microsoft abbia faticato a copiare il BERT-large di Google, un modello di intelligenza artificiale che decifra il significato e il contesto delle parole in una frase. Scott ha attribuito la colpa ai progressi infrastrutturali compiuti dal rivale, mentre Microsoft no.

“A quanto pare, replicare semplicemente BERT su larga scala non è stato facile per noi. Anche se disponevamo del modello corretto, ci sono voluti circa 6 mesi per addestrarlo perché la nostra infrastruttura non era all’altezza del compito”, ha scritto il CTO di Microsoft. “Google aveva avuto BERT per almeno sei mesi prima, quindi nel tempo che ci è voluto per mettere insieme la capacità di addestrare un modello di parametri 340M, hanno avuto un anno per capire come metterlo in produzione e andare avanti a modelli su scala più ampia e più interessanti“.

Ha anche ammirato e invidiato le funzionalità di completamento automatico di Gmail, dicendo che “stava diventando spaventosamente buono“. Ha commentato che Microsoft era “diversi anni indietro rispetto alla concorrenza in termini di portata del machine learning”.

Scott ha pubblicizzato le persone “molto intelligenti” di Microsoft nei suoi team di machine learning, ma ha affermato che le loro ambizioni sono frenate. “Ma i team principali di deep learning all’interno di ciascuno di questi team più grandi sono molto piccoli e anche le loro ambizioni sono state limitate, il che significa che anche se iniziamo a fornire loro risorse, devono ancora passare attraverso un processo di apprendimento per crescere. E siamo diversi anni indietro rispetto alla concorrenza in termini di scala ML.“

Dopo aver suggerito a Hood che le preoccupazioni di Scott erano “perché voglio che lo facciamo”, ovvero investire in OpenAI, la società ha mantenuto i desideri del suo CEO. Microsoft ha investito un miliardo di dollari in OpenAI nel 2019 e successivamente ulteriori 10 miliardi (ora il conto ammonta a 13 miliardi di dollari e un posto del CdA). È una tecnologia che fa cose incredibili ma minaccia di sventrare il mercato del lavoro e di fornire ai propagandisti gli strumenti più potenti fino ad oggi in quella che era già un’epoca di disinformazione dilagante.

