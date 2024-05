Il mercato degli smart ring sta iniziando a esplodere man mano che le aziende si rendono conto che la domanda esiste. L’ultima azienda ad annunciare una prossima uscita è Zepp, che sta lanciando l’Amazfit Helio Ring a partire da $ 300.

L’Helio Ring ha debuttato al CES 2024 e ha guadagnato molta attenzione come uno dei pochi concorrenti fisici dell’Oura Ring in mostra. L’anello è realizzato in una lega di titanio e dispone di diversi sensori per misurare alcuni parametri vitali, come la frequenza cardiaca. Inoltre, è perfetto per il monitoraggio del sonno poiché occupa poco spazio e può essere comodo per addormentarsi indossandolo.

Zepp osserva che l’Amazfit Helio Ring “raggiunge il suo pieno potenziale” se abbinato a uno smartwatch Amazfit. Apparentemente, l’app dell’azienda combina le informazioni di entrambi i dispositivi ed estrae i dati di recupero dall’anello mentre prende le informazioni sull’allenamento dall’orologio.

Questo è un approccio interessante, considerando che la maggior parte vorrebbe indossare un anello intelligente per eliminare la necessità di uno smartwatch al polso. Indossarli entrambi sembra controintuitivo, poiché ti aspetteresti che l’uno o l’altro misuri tutti i tuoi parametri vitali secondo necessità.

“Noi di Zepp Health diamo agli atleti l’opportunità di avere a portata di mano analisi di prestazioni e recupero di livello élite. Con la nostra app Zepp che ora integra perfettamente i dati sia dello smartwatch dell’atleta che del suo Amazfit Helio Ring, avranno accesso completo a tutti i loro informazioni in un unico posto. Non si tratta solo di monitorare; si tratta di sfruttare ogni piccola informazione per oltrepassare i limiti, sbloccare il potenziale e ridefinire l’eccellenza atletica.” ha affermato Wayne Huang, CEO di Zepp Health.

L’Amazfit Helio Ring verrà lanciato il 15 maggio (due mesi in anticipo rispetto al Samsung Galaxy Ring e il giorno dopo l’inizio del Google I/O). Debutterà con un prezzo di $ 300, anche se gli utenti potranno dimezzarlo abbinando l’anello con Amazfit T-Rex Ultra o Amazfit Cheetah Pro.

Inizialmente l’Helio Ring non sarà disponibile in tutte le dimensioni. Secondo l’azienda, man mano che l’inventario aumenta, saranno disponibili più taglie.