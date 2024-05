Il Google I/O 2024, più che mai, è stato letteralmente incentrato sull’intelligenza artificiale: ma l’evento è stato meno impressionante e, in qualche modo, un po’ noioso dopo quanto fatto vedere da OpenAI il giorno prima.

Se hai guardato il keynote di Google I/O 2024, potresti non ricordare molti annunci specifici. Questo perché tutto riguardava lo stesso argomento: l’intelligenza artificiale. Nel corso di oltre due ore, l’evento ha visto grandi annunci avvenuti rapidamente, come le AI Overviews distribuite a tutti gli utenti nella Ricerca, e altri che sembravano semplicemente fuori posto nel più grande evento di Google dell’anno.

Negli anni passati, Google I/O riguardava più di un argomento. L’evento di solito iniziava con Sundar Pichai che discuteva dei progressi di Google nell’intelligenza artificiale e nella ricerca prima di passare ai prodotti rivolti ai consumatori come Android, Chrome, Workspace e altri. Tecnicamente è successo anche quest’anno ma era tutto incentrato sullo stesso tema centrale: l’intelligenza artificiale.

Alcuni annunci che hanno suscitato più interesse includono “Ask Photos” in Google Foto, che può setacciare la tua libreria per trovare informazioni utili. Poi ci sono Gemini Live e Project Astra, esperienze di intelligenza artificiale multimodali che producono risposte straordinariamente veloci agli input vocali e video in tempo reale. C’era anche la possibilità per Android di scansionare le chiamate sul tuo dispositivo utilizzando l’intelligenza artificiale e segnalare potenziali truffe. C’era anche “Veo“, un’impressionante intelligenza artificiale generativa per i video e il lancio di Gemini 1.5 Flash e Gemma 2 come nuovi LLM dell’azienda.

OpenAI ha messo nell’ombra il Google I/O con GPT-4o

Allora perché l’evento nel suo complesso è sembrato noioso?

In parte, è perché gran parte di esso stava cercando di recuperare terreno. Google è costantemente in gioco come il gatto con il topo quando si tratta di innovazione dell’intelligenza artificiale, in gran parte in concorrenza con OpenAI. Tutti sono alla ricerca di finestre di contesto ampliate, nuove funzionalità, prestazioni migliori e così via.

Il giorno prima di Google I/O, OpenAI ha ospitato un evento in cui ha rivelato GPT-4o e nuove funzionalità multimodali all’interno di ChatGPT. Sono molte delle stesse cose che Google ha mostrato qui. essendo arrivata prima però, OpenAI ha sicuramente rubato un po’ di spazio a Google, ma non del tutto.

Francamente, a parte il fatto che non era in diretta, la demo di Google sul Project Astra era senza dubbio quella più impressionante. Guardare la clip del Project Astra in azione e sentire “ti ricordi dove sono i miei occhiali” solo perché l’intelligenza artificiale dicesse correttamente dove li aveva visti pochi istanti prima è stato sorprendente.

L’evento di OpenAI, rispetto a quello di Google, è stato veloce e facile da digerire. Ironicamente, questi due sono gli obiettivi principali dei vari prodotti IA di Google, ma l’I/O non ha funzionato allo stesso modo.