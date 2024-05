Nell’ambito della Giornata mondiale della password (sì, è una cosa), Google sta esaltando i suoi risultati in termini di sicurezza condividendo aggiornamenti sui suoi ultimi sforzi. La società ha rivelato per la prima volta i parametri di adozione delle passkey e ha affermato che sono stati utilizzati più di un miliardo di volte da 400 milioni di account Google.

Microsoft invece celebra la Giornata mondiale delle password aiutando ad eliminarle. L’azienda ha finalmente implementato il supporto delle passkey per gli account consumer Microsoft, quasi due anni dopo Apple e Google.

Una volta configurata, la passkey ti consente di accedere al tuo account Microsoft utilizzando il viso, l’impronta digitale o il PIN del dispositivo. Funziona non solo su Windows ma anche sulle piattaforme mobili e desktop di Apple e Google.

Il traguardo di Google con le passkey

“Fin dal lancio, le passkey hanno dimostrato di essere più veloci delle password, poiché richiedono solo agli utenti di sbloccare semplicemente il proprio dispositivo utilizzando un’impronta digitale, una scansione del volto o un pin per accedere“, ha scritto Google.

L’azienda ha lanciato un ampio supporto per le passkey nel 2022 e le ha implementate in tutti i suoi servizi un anno fa. Negli ultimi 12 mesi, la tecnologia è stata adottata da Amazon, 1Password, Bitwarden, Dashlane, Docusign e altri, unendosi ad aziende come eBay, PayPal e WhatsApp. Google si è vantato del fatto che la tecnologia ha aiutato gli utenti di Kayak ad accedere il 50% più velocemente e ha affermato che Dashlane ha registrato un aumento del 70% nella conversione con le passkey.

Google estenderà presto le passkey agli utenti a maggior rischio di attacchi mirati come parte del suo Advanced Protection Program (APP). Secondo la società, tale offerta è rivolta a individui tra cui attivisti e candidati elettorali, giornalisti, operatori per i diritti umani e altri.

“La registrazione dell’APP tradizionalmente richiedeva l’uso di chiavi di sicurezza hardware come secondo fattore, ma gli utenti avranno presto la possibilità di registrarsi con qualsiasi passkey oltre a utilizzare le proprie chiavi di sicurezza hardware“, ha scritto Google. “Questo supporto ampliato delle passkey contribuirà a ridurre la barriera di accesso ad APP fornendo allo stesso tempo un’autenticazione resistente al phishing… [e] arriverà durante un anno elettorale critico.”

Sta inoltre espandendo la protezione su più account per salvaguardare gli utenti su più piattaforme. Questo sistema consente a Google di condividere notifiche di sicurezza su eventi sospetti con app e servizi non Google. “Si tratta di un vantaggio fondamentale poiché i criminali informatici spesso utilizzano un punto di ingresso iniziale come punto d’appoggio per ottenere l’accesso a più informazioni”.

Microsoft entra nel club

Il supporto della passkey di Microsoft funziona a partire da oggi sulle app desktop e sui siti Web dell’azienda, tra cui Microsoft 365 (Office) e il suo assistente AI Copilot. Il produttore di Windows afferma che il supporto delle passkey per le sue app mobili “seguirà nelle prossime settimane”.

Puoi iniziare accedendo al tuo account Microsoft e seguendo le istruzioni.