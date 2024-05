C’è un motivo per cui FireFox è in cima alla nostra lista quando si tratta di browser web Android: con il suo motore di rendering personalizzato che rende la navigazione sul web su un dispositivo mobile il più fluida possibile e il supporto alle estensioni, è una solida scelta e unica vera alternativa al dominio di Chromium e delle scelte scellerate di Google. Inoltre, il marchio ha fatto un ottimo lavoro nel portare le estensioni nel browser e, sebbene inizialmente fosse limitato, ora è esploso con più di 1.000 opzioni diverse.

Mozilla è orgogliosa di condividere il suo ormai vasto elenco di estensioni con un post sul suo blog. Sebbene inizialmente ne avesse solo 400 circa al momento del lancio, in soli sei mesi è riuscito a mettere insieme oltre 1.000 estensioni Android che possono davvero modellare l’esperienza per i suoi numerosi utenti. Il marchio si è affrettato ad applaudire i risultati degli sviluppatori, perché senza di loro non sarebbe stato in grado di raggiungere questo traguardo.

Naturalmente, dal momento che ce ne sono così tante da vagliare, può essere davvero difficile trovarne uno o alcuni che ami. Fortunatamente, abbiamo già compilato un elenco delle nostre estensioni Firefox per Android preferite da non perdere, come uBlock Origin, NoScript, Firefox Relay, Google Search Fixer, YouTube High Definition e altro ancora.

Detto questo, se sei uno sviluppatore curioso delle estensioni, puoi sempre iniziare dando un’occhiata al workshop sulle estensioni di Mozilla che può aiutarti a iniziare. Sebbene avere estensioni sia fantastico, adoriamo Firefox anche per le sue funzionalità di sicurezza e privacy. Il browser consente agli utenti di bloccare gli script di tracciamento e di personalizzare anche tale esperienza.

Sebbene Chrome possa essere l’esperienza predefinita per la maggior parte (visto che è preinstallato), anche Firefox è un’opzione interessante, grazie alla sua vasta gamma di funzionalità che migliorano davvero l’esperienza di navigazione. Quindi, se stai cercando di provare qualcosa di diverso, prova questo browser e la sua enorme libreria di estensioni.