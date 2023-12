Le estensioni del browser sono estremamente utili sulle piattaforme desktop, ma i browser mobili raramente le supportano. Come anticipato all’inizio di novembre, questa settimana Firefox per Android compie un grande passo avanti nel cambiare la situazione con il supporto per oltre 450 nuove estensioni.

Come Mozilla spiega in un post sul blog, questa settimana verrà aperto il supporto per centinaia di estensioni per Firefox su Android, con tali estensioni disponibili tramite il Mozilla Firefox Add-On Store.

Firefox mobile è supportato da un ecosistema di estensioni “completamente aperto”. Mozilla incoraggia gli sviluppatori a migrare verso questo ecosistema e creare estensioni per risolvere problemi ricorrenti di navigazione in Internet. Come bonus, ha sottolineato che attualmente esiste l’opportunità per gli sviluppatori di sfruttare un’abbondanza di rilevabilità.

Mozilla spiega:

Mozilla ha annunciato più di 450 nuove estensioni (software che aggiunge nuove caratteristiche o funzionalità al browser) agli utenti di Firefox per Android sulla pagina Android di Mozilla Addons.mozilla.org (AMO). Questo traguardo segna il lancio di un nuovo ecosistema di estensioni aperte su dispositivi mobili in cui gli sviluppatori sono ora liberi di creare e pubblicare estensioni e gli utenti possono accedervi e installarle facilmente su Firefox per Android.

Sebbene la funzionalità sia ancora piuttosto nuova, sono già disponibili alcune estensioni di tendenza. Questi includono YouTubeUtils (che aggiunge funzionalità extra al sito Web mobile di YouTube), RedditAnnoyances (che blocca il messaggio “Continua con l’app”), Android Scroll Bottom (che aggiunge un pulsante di menu per passare alla fine di una pagina Web) e Ink per Google. (un’estensione di terze parti che applica un rinnovamento al Material Design a diversi siti Web di Google).

