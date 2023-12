Nothing sta sviluppando un dispositivo più conveniente per completare la sua offerta di Phone (2) nella sua lineup. Questo è stato indicato da vari leaker come Nothing Phone (2a), e apparentemente il suo lancio è previsto per la fine di febbraio durante il MWC di Barcellona.

Meet the Nothing Phone (2a)! Model: A142.

Codenames: Pacman / Aero(dactyl?). Nothing's next phone comes with a Mediatek SoC for the first time. The Mediatek Dimensity 7200. It has 3 Glyph parts, and a brand new design. Launch event at MWC? pic.twitter.com/UTwk2bUjjA — Dylan Roussel (@evowizz) December 15, 2023

Oggi è trapelato un video di uno schizzo del telefono che ci mostra la presunta disposizione della fotocamera, che non assomiglia per niente a qualsiasi precedente dispositivo Nothing. Il Phone (2a) sarà quindi più facilmente identificabile come quello più economico, cosa importante per alcuni.

Sul retro ci sono tre strisce luminose LED Glyph, molto più piccole di quelle che abbiamo sul Nothing Phone (2), ma comunque belle da ottenere per un dispositivo di fascia media come questo. Parlando di specifiche, lo smartphone apparterrà alla fascia media e utilizzerà il SoC Dimensity 7200 di MediaTek. Il numero del modello è A142 e si dice che la dimensione dello schermo sia di 6,7″.

Questo dispositivo vivrà o morirà in base a quanto le persone pensano che il suo prezzo si abbinerà alle sue specifiche, come nel caso della maggior parte, se non di tutti, i dispositivi di fascia media. Ora che le fughe di notizie sono iniziate, forse presto avremo qualche dettaglio in più.

In attesa di avere maggiori informazioni riguardanti questo presunto Nothing Phone (2a), vi vogliamo ricordare che Nothing ha lanciato il brand CMF per focalizzarsi su prodotti più economici anche se al momento nessuno di questi è uno smartphone.

