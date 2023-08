Nothing lancia il brand CMF per focalizzarsi su prodotti più economici

L’amministratore delegato di Nothing, Carl Pei, non vuole che la sua azienda sia vista come una linea economica, quindi nel suo video di aggiornamento della community del secondo trimestre, ha annunciato un nuovo marchio secondario chiamato CMF by Nothing che si concentra principalmente sulla tecnologia a prezzi bassi.

Nothing è andato molto bene ultimamente con il rilascio del suo secondo smartphone, il Nothing Phone 2. Poco meno di tre anni dopo il lancio dell’azienda, Nothing ha rilasciato cinque prodotti: tre auricolari e due telefoni (e una birra). Il marchio è diventato sinonimo di design di qualità a basso prezzo, che è un’ideologia che sembra non esistere tanto quanto una volta nel mondo tecnologico di oggi.

Nel video, Pei afferma che i prodotti CMF by Nothing condivideranno gran parte dello stesso DNA con i prodotti Nothing, con entrambi i marchi che si concentrano sul design e sull’esperienza dell’utente. Tuttavia, dove CMF differisce è incentrato sulle sue filosofie di design e sui prezzi.

Pei afferma che desidera che i design CMF siano “senza tempo” per attirare più acquirenti nel marchio Nothing in generale oltre alla qualità che è “molto difficile da trovare” nel suo segmento di prezzo.

Tuttavia, questa non è la prima volta che vediamo il marchio CMF by Nothing allo stato brado. A giugno abbiamo scritto di un marchio depositato con lo stesso identico nome annunciato adesso. Inoltre, è stato archiviato nella categoria Smartwatch nell’elenco delle certificazioni del Bureau of Indian Standards.

Allora, cosa significa CMF? Pei ha chiesto su Twitter se qualcuno l’avesse già capito. Sebbene non ci sia stata alcuna conferma ufficiale su cosa sia un acronimo, molti credono che stia per “Color, Material, Finish“, che è un’area del design industriale incentrata specificamente sull’identità dei prodotti e sulla loro estetica. Ciò avrebbe senso con il sottomarchio costruito attorno a un focus sulla fornitura di design senza tempo.

Le probabilità che uno smartwatch venga rilasciato con il marchio CMF sono piuttosto alte in base alle informazioni precedenti. Anche molti altri tipi di prodotti potrebbero rientrare sotto il marchio. Nuovi auricolari più economici potrebbero potenzialmente scivolare sotto l’ombrello del prodotto CMF, funzionando su versioni simultanee con la linea principale Nothing Ear. E che ne dici di dispositivi domestici intelligenti e power bank?

Indipendentemente dalla strada che percorre, è piuttosto eccitante vedere Nothing espandersi ancora di più abbracciando fasce di prezzo più basse offrendo una tecnologia comunque premium.

