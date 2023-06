Nothing assicura: 3 anni di aggiornamenti per il Phone (2)

Qualche settimana fa, Carl Pei, fondatore di Nothing, ha confermato che il Phone (2) – in arrivo a luglio – sarà alimentato dal SoC Snapdragon 8+ Gen 1. E più recentemente, Pei ha affermato che il nuovo modello avrà una batteria da 4.700 mAh, che è 200 mAh più grande della cella del Phone (1).

Ora l’azienda ha rivelato le dimensioni dello schermo del Phone (2) così come anche la politica di supporto software.

Lo schermo del Phone (2) sarà 0,15″ più grande del display del Phone (1), misurando 6,7″ in diagonale. Sebbene Nothing non abbia divulgato la sua risoluzione, sarà probabilmente Full HD+ come il pannello del primo modello.

Inoltre, Nothing ha detto che il Phone (2) ha un’impronta di carbonio di 53,45 KG, inferiore di oltre 5 KG rispetto al Phone (1). Il giovane marchio ha anche affermato che lo smartphone utilizza 3 volte più parti riciclate o a base biologica, con la confezione al dettaglio priva di plastica.

3 anni di aggiornamenti Android per il Nothing Phone (2)

Per rendere il Phone (2) più sostenibile, Nothing ha promesso tre anni di aggiornamenti Android e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza per lo smartphone con Snapdragon 8+ Gen 1.

Rispetto al Phone 1 e al suo SoC Snapdragon 778G, il nuovo modello offrirà un miglioramento delle prestazioni dell’80% e aprirà le app due volte più velocemente secondo i test dell’azienda.

Oltre alle prestazioni più veloci, il chip Snapdragon 8 porterà “significativi miglioramenti” alla durata della batteria, alla connettività di rete e alle capacità di imaging. Questo è stato uno dei motivi principali per cui l’azienda ha optato per la serie Snapdragon 8 rispetto alla piattaforma Snapdragon 7xx.

