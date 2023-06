Motorola annuncia Moto Razr 40 e Razr 40 Ultra: specifiche e prezzi

Dopo mesi di voci e teaser, Motorola ha annunciato la sua prossima generazione di smartphone pieghevoli. C’è l’ammiraglia Moto Razr 40 Ultra con il suo grande display da 3,6 pollici e il chipset Snapdragon 8+ Gen 1 ma anche il Razr 40 che usa un SoC Snapdragon 7 Gen 1 e uno schermo esterno da 1,5 pollici meno spazioso.

Moto Razr 40 Ultra

La caratteristica principale di Moto Razr 40 Ultra è il display esterno da 3,6 pollici. Questo è il più grande schermo di copertura su uno smartphone a conchiglia fino ad oggi e presenta un pannello AMOLED a 10 bit con risoluzione 1066 x 1056 px, una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e Gorilla Glass Victus per la protezione.

Viene fornito con un sacco di sfondi interattivi e quadranti di orologio su misura, ma non si tratta solo dell’aspetto. Come con i precedenti dispositivi pieghevoli Razr, sei libero di fare praticamente qualsiasi cosa sullo schermo esterno: guardare un video di YouTube, ottienere i dettagli di navigazione in Google Maps, rispondere a un’e-mail senza aprire la schermata principale ecc..

Il Moto Razr 40 Ultra è dotato poi di un display principale FHD+ LTPO AMOLED da 6,69 pollici con frequenza di aggiornamento di 165 Hz, supporto HDR10+ e luminosità massima di 1.400 nit. Il pannello è protetto da Ultra-Thin Glass (UTG) e presenta una protezione a cinque strati e nessuno spazio quando è chiuso grazie alla struttura della cerniera a goccia.

C’è una cam frontale da 32 MP incorporata nella parte superiore del display e uno scanner per impronte digitali montato lateralmente.

La scocca del Razr 40 Ultra è realizzata in alluminio 7000 mentre il retro presenta Gorilla Glass Victus nei colori Infinite Black e Glacier Blue e pelle vegana nella colorazione Viva Magenta.

Razr 40 Ultra è sottile solo 6,99 mm quando è aperto e 15,1 mm quando è piegato mentre pesa 188 grammi. Il telefono dispone anche di un rivestimento idrorepellente IP52.

Motorola ha ridotto i componenti della cerniera a 85 parti, il che dovrebbe aiutare con la longevità e la resistenza. Il telefono può essere appoggiato sul retro in più angolazioni per l’acquisizione dei contenuti.

Passando alle fotocamere, c’è un sensore principale da 12MP (f/1.5, 1.4μm pixel nativi) con OIS e modulo ultrawide da 13MP (f/2.2, 1.12μm pixel) che funge anche da macro cam.

Il lato software è coperto da Android 13 con l’interfaccia Moto MyUX e l’interfaccia Ready For desktop quando è collegato a un monitor esterno. Motorola promette 3 aggiornamenti del sistema operativo.

Infine, il Moto Razr 40 Ultra è dotato di una batteria da 3.800 mAh con supporto di ricarica cablata da 30 W e ricarica wireless fino a 5 W.

Moto Razr 40

Razr 40 vanta anche uno schermo LTPO AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione FHD+, ma imposta la frequenza di aggiornamento a 144Hz. Lo schermo di copertura misura 1,5 pollici (194 x 368 pixel) e offre una gestione delle notifiche di base e può fungere anche da viewfinder per le telecamere.

Lo smartphone mantiene il telaio in alluminio 7000 e il grado di impermeabilità IP52 del Razr 40 Ultra, ma è leggermente più spesso (7,35 mm aperto e 15,8 mm piegato).

C’è una fotocamera principale da 64 MP (f/1.7, 0.7μm pixel) con OIS insieme a un sensore ultrawide da 13 MP (f/2.2, 1.12μm pixel). Il sensore frontale rimane limitato a 32 MP.

Lo Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm è al timone del Razr 40 aiutato da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di spazio di archiviazione UFS 2.2. Qui ottieni una batteria più grande da 4.200 mAh con la stessa ricarica cablata rapida da 30 W e ricarica wireless fino a 5 W.

Disponibilità e prezzi

Motorola razr 40 ultra è disponibile in Italia al prezzo di 1199 euro a partire da oggu nelle colorazioni Infinite Black, Glacier Blue e Viva Magenta. Purtroppo Motorola non ha ancora comunicato la disponibilità del Razr 40.