Google ammette di aver cancellato il primo Pixel Fold: Ecco perchè

Sulla scia dell’annuncio del nuovo Pixel Fold, Google ha confermato che stava lavorando su un altro smartphone pieghevole ma il progetto è stato cancellato perché, apparentemente, la qualità non era sufficientemente elevata.

La rivelazione è arrivata dal responsabile del design per i prodotti hardware dell’azienda, Ivy Ross, durante l’ultimo episodio del podcast Made by Google. Sebbene Ross non abbia rivelato molto sul pieghevole misterioso, ha affermato che il team ha preso la decisione di annullarlo perché ritenuto “non ancora abbastanza buono”.

Invece, gli ingegneri hanno continuato a lavorare su nuovi progetti finché non sono riusciti a trovare “qualcosa che fosse abbastanza buono o migliore di quello che era già là fuori“. Il Google Pixel Fold potrebbe aver ricevuto una tiepida risposta dai media, ma se si deve credere a Ross, è sicuramente migliore del modello cancellato.

Le voci su un pieghevole di Google circolano da anni prima del lancio di Pixel Fold. Si ritiene che uno di questi dispositivi abbia il nome in codice “Pipit” e dovrebbe essere lanciato lo scorso anno con Android 12L. Si diceva che avesse lo stesso fattore di forma del Pixel Fold e avrebbe dovuto essere alimentato dal chip Tensor del Pixel 6.

Tuttavia, come ormai tutti sappiamo, il dispositivo non ha mai visto la luce del giorno, quindi è possibile che fosse il dispositivo cancellato a cui alludeva Ross. N

el frattempo, dopo il lancio di Pixel Fold, si dice che Google stia lavorando a un nuovo pieghevole con fattore di forma a conchiglia come il Galaxy Z Flip 4 e l’Oppo Find N2 Flip. Ci sono pochissimi dettagli sul dispositivo, ma se arrivasse alla produzione, potrebbe essere relativamente più conveniente del Pixel Fold da $1.799.

Le speculazioni online suggeriscono che potrebbe essere lanciato il prossimo anno con il Tensor G3 sotto il cofano, quindi sarà interessante vedere cosa ha in serbo Google per gli appassionati di pieghevoli nel prossimo anno o giù di lì.

