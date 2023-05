Google annuncia ufficialmente il Pixel Fold

Dopo mesi di voci e fughe di notizie, Google ha confermato l’esistenza di Pixel Fold. Ha mostrato per la prima volta il pieghevole in veste ufficiale in un video pubblicato su Twitter e YouTube.

La società avrebbe dovuto rivelare Pixel Fold al Google I/O la prossima settimana. Tuttavia, come spesso è accaduto negli ultimi anni, Google ha offerto una prima occhiata a un dispositivo in arrivo prima di un evento di lancio più appariscente.

Come rivelato in varie fughe di notizie, il primo telefono pieghevole di Google ha una cerniera verticale che si apre per rivelare un display simile a un tablet, in modo simile ai dispositivi Galaxy Fold di Samsung. Quando il Pixel Fold è chiuso, puoi utilizzare un touchscreen più piccolo che si trova su un lato esterno. C’è una serie di fotocamere sul retro.

I rapporti hanno suggerito che Pixel Fold partirà da $ 1.700 e potrebbe essere disponibile già il mese prossimo (il video e una pagina del Google Store indicano semplicemente che “arriverà presto”). Si dice che abbia al suo interno il chipset Tensor G2 di Google, lo stesso che si trova nei dispositivi Pixel 7 e che sarà presente anche sul Pixel 7a.

Secondo quanto riferito, lo schermo esterno misura 5,8 pollici e il display interno 7,6 pollici. Per quanto riguarda la durata della batteria, le voci suggeriscono che Pixel Fold offrirà fino a 24 ore con un uso regolare e fino a 72 ore con la modalità di risparmio energetico estremo abilitata.

Mentre i prezzi e le specifiche devono ancora essere confermati, avremo tutti i dettagli il 10 maggio, quando prenderà il via l’I/O. Speriamo che Google abbia imparato dai primi passi falsi di Samsung per assicurarsi che la cerniera di Pixel Fold sia abbastanza resistente.