Il Google I/O 2023 si terrà ufficialmente il 10 maggio

La conferenza annuale degli sviluppatori di Google tornerà il 10 maggio. Il gigante della ricerca ha annunciato la data dopo che gli utenti di Internet hanno risolto rapidamente il rompicapo condiviso in precedenza. Come per la conferenza dello scorso anno, il Google I/O 2023 si svolgerà di fronte a un “pubblico dal vivo limitato” presso lo storico Shoreline Amphitheatre di Mountain View, in California.

Excited that this year's #GoogleIO will be on May 10, live from Shoreline Amphitheatre in Mountain View and online at https://t.co/sWxfPsVvJi pic.twitter.com/QtNXE6wjl5 — Sundar Pichai (@sundarpichai) March 7, 2023

Google non ha tenuto un I/O che chiunque può pagare per partecipare da prima della pandemia. Nel 2020 la conferenza è stata annullata, come molti altri eventi di persona che avrebbero dovuto svolgersi quell’anno. Un anno dopo, Google ha tenuto l’evento nel suo campus di Mountain View, con un pubblico di persona per lo più limitato ai dipendenti dell’azienda.

La buona notizia è che Google diffonderà pubblicamente l’evento. Il Google I/O 2023 si aprirà con un discorso di apertura del CEO Sundar Pichai, seguito da sessioni on demand per gli sviluppatori che potranno essere guardate su YouTube e sul sito web di I/O.

IA e Bard al entro del Google I/O 2023 ma anche Android 14 avrà il suo spazio

Più che negli anni passati, ci sarà molto in gioco all’I/O 2023. È probabile che Google trascorrerà una parte significativa dell’evento rimarcando i suoi ultimi progressi e innovazioni dell’IA, e con buone ragioni. Il recente annuncio di Bard non è andato secondo i piani dopo che il chatbot ha condiviso informazioni errate sul James Webb Space Telescope. Google deve dimostrare che non sarà superato da rivali come OpenAI e Microsoft.

Ovviamente ci sarà spazio anche per Android 14, nuova versione del sistema operativo già disponibile nella sua Developer Preview 1.