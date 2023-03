Bing Chat supera i 100 milioni di utenti attivi al giorno

Dopo aver decuplicato i download dall’App Store di Apple, Microsoft ha annunciato che il suo motore di ricerca, Bing, ha superato i 100 milioni di utenti attivi al giorno, un traguardo fondamentale per il secondo motore di ricerca più popolare al mondo. L’impresa è stata possibile solo grazie alla recente introduzione della funzionalità Bing Chat, che ha fatto scalpore su Internet.

Se te lo sei perso, questa nuova versione di Bing sfrutta un modello di linguaggio di grandi dimensioni dedicato (denominato Prometheus) sviluppato da OpenAI, i creatori del popolare strumento ChatGPT. Questo modello linguistico è specificamente ottimizzato per la ricerca e, combinato con le funzionalità di ricerca in tempo reale di Bing, può fornire risultati impressionanti.

È ancora in anteprima e Microsoft ha fornito miglioramenti su base frequente, nel tentativo di prevenire risposte aggressive. Microsoft afferma che ci sono milioni di persone che utilizzano la nuova anteprima di Bing, che si sta lentamente espandendo a più utenti. Di questi, un terzo è completamente nuovo per Bing, il che aiuta a illustrare l’impatto che questa nuova versione del motore di ricerca ha avuto sulla sua popolarità.

Microsoft afferma inoltre che il coinvolgimento con Bing Chat sta crescendo, con gli utenti che eseguono più ricerche con maggiore frequenza. Anche la versione mobile del nuovo Bing, che include la ricerca vocale, ha contribuito in modo significativo alla crescita. Inoltre, il 15% degli utenti di Bing Chat chiede al modello di generare nuovi contenuti.

Un’informazione interessante menzionata da Microsoft è che la classifica della ricerca Web per Bing ha “fatto diversi significativi salti di pertinenza” grazie al nuovo modello linguistico utilizzato. La società afferma che i risultati di ricerca di Bing hanno una qualità superiore rispetto al passato. Questa potrebbe essere un’ottima notizia.

Anche se è integrato massicciamente in Windows, il motore di ricerca di Microsoft è al secondo posto e non è neanche lontanamente vicino alla popolarità di Google, ma le cose stanno migliorando e con i risultati di ricerca che aumentano di qualità, quella popolarità dovrebbe continuare a crescere in futuro. Deve farlo se Microsoft vuole attirare gli inserzionisti sulla piattaforma e rendere Bing un’attività più redditizia.

