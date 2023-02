Microsoft sta per integrare le pubblicità in Bing Chat

La scorsa settimana, Microsoft ha introdotto una nuova versione rivoluzionaria di Bing, in gran parte basata sul modello linguistico Prometheus e simile al popolare strumento ChatGPT. Il nuovo Bing Chat è in anteprima limitata da oltre una settimana e sembra avere molto potenziale, che Microsoft sta cercando di trasformare in entrate.

Secondo un nuovo rapporto, Microsoft ha recentemente incontrato gli inserzionisti per promuovere il nuovo Bing Chat, dicendo loro che offrirà un nuovo modo per fornire annunci agli utenti.

Il primo esempio di come verranno visualizzati gli annunci nel nuovo Bing è abbastanza semplice. Microsoft prenderà gli annunci regolari esistenti su Bing e li presenterà nelle risposte della nuova funzione Chat. I collegamenti dai risultati di Bing sono raccolti nella parte inferiore di ogni risposta, rendendoli abbastanza facili da cliccare. In effetti, questo sembra già accadere se fai una domanda a Bing in questo momento.

Microsoft sta inoltre pianificando un altro formato di annunci in cui gli annunci potrebbero essere visualizzati in base alle query di un utente. L’esempio fornito nella relazione si riferisce agli hotel. Se un utente chiede a Bing i migliori hotel in Messico, potrebbero apparire annunci di hotel. Questi annunci non saranno necessariamente limitati ai collegamenti nelle risposte di Bing e potrebbero espandersi per riempire la parte superiore della pagina, rendendoli ancora più visibili agli utenti.

Il nuovo Bing Chat ha generato molto interesse nella comunità tecnologica e potrebbe essere l’occasione per Microsoft di avere finalmente un vero rivale del motore di ricerca di Google. È probabile che questo tipo di attenzione abbia l’interesse degli inserzionisti, quindi è naturale che Microsoft cerchi di trarne vantaggio implementando gli annunci.

Resta da vedere se il nuovo Bing può competere con Google, che sta testando un proprio modello di linguaggio per la ricerca, chiamato Bard.

Dopo l’iniziale ondata di sorpresa ed eccitazione, alcuni rapporti riguardanti il ​​nuovo chatbot di Bing sono stati leggermente meno positivi. Alcuni esempi hanno mostrato che l’intelligenza artificiale mostra informazioni imprecise e false, mentre altri hanno portato a conversazioni molto imbarazzanti. Microsoft ha anche riconosciuto che il bot può rispondere con un tono più aggressivo se spinto in modo persistente dagli utenti, quindi sta limitando al momento il numero di domande giornaliere che è possibile porre.

Considerando che l’anteprima è disponibile solo da una settimana, sono prevedibili alcuni problemi, ma la società dovrà probabilmente risolverli prima che il servizio possa diventare ampiamente disponibile e redditizio.

