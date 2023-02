LineageOS 20 disponibile per OnePlus 9R, Redmi Note 9 e Sony Xperia 5 II

Dopo essersi concentrati sullo sviluppo e sul rilascio stabile di LineageOS 20, il team ha concentrato adesso gli sforzi nel tentativo di rendere disponibile la Custom ROM basata sul sistema operativo Android 13 su quanti più smartphone possibile. A questo proposito, l’ultimo lotto che si è aggiunto al club comprende OnePlus 9R, Redmi Note 9 e Sony Xperia 5 II.

Progetti di Custom ROM come LineageOS possono essere un modo fantastico per dare un’altra prospettiva di vita a un dispositivo obsoleto, come abbiamo visto con la serie Pixel 2 e la sua capacità di eseguire Android 13, tutto grazie a una build ufficiale di LineageOS 20. Non devi aspettare che il produttore abbandoni il supporto prima di iniziare ad armeggiare con ROM personalizzate, poiché sono altrettanto utili per provare un telefono più moderno senza una personalizzazione OEM pesante.

LineageOS 20 accoglie nuovi accoliti

Come detto, gli ultimi dispositivi ad arrivare all’elenco di build ufficiale di LineageOS 20 includono OnePlus 9R, Sony Xperia 5 II, Samsung Galaxy Tab A 8.0 Wi-Fi del 2019 e Redmi Note 9. Tra questi, il tablet Samsung è bloccato su Android 11 con One UI 3.1, quindi puoi sicuramente installare LineageOS 20 per dargli nuyova vita.

Gli smartphone Sony e Redmi nell’elenco stanno ancora ricevendo aggiornamenti di sicurezza occasionali, anche se con una frequenza non certamente celere.

Per quanto riguarda OnePlus 9R, la società ha già lanciato OxygenOS 13 basata su Android 13, ma l’aggiornamento è pieno di problemi di stabilità ed è chiaramente ancora un work in progress. Fino a quando l’OEM non si mette d’accordo, puoi provare LineageOS.

Smartphone Nome in codice e link al download Sviluppatori OnePlus 9R lemonades mikeioannina Samsung Galaxy Tab A 8.0 Wi-Fi 2019 gtowifi lifehackerhansol Sony Xperia 5 II pdx206 kyasu hellobbn

Xiaomi Redmi Note 9/Redmi 10X 4G merlinx surblazer bengris32



Nel caso foste interessati, potete seguire la nostra guida approfondita che vi guiderà passo passo all’installazione di LineageOS 20.