Samsung Galaxy S23 Ultra apre le stagioni del modding: TWRP Unofficial disponibile al download

TeamWin Recovery Project, o TWRP in breve, è di gran lunga la soluzione di Custom Recovery più popolare nella scena del modding Android. Sebbene la base di fan armeggianti sia notevolmente diminuita nel corso degli anni, ci sono ancora persone là fuori dedite, il che significa che un recente top di gamma che riceve un porting della TWRP è una cosa che interesserà molti. Questo è esattamente ciò che accade con la serie Galaxy S23, poiché il membro senior di XDA afaneh92 è riuscito a creare una build quasi funzionale di TWRP per l’ultima offerta di Samsung.

Quando si tratta della gamma Galaxy S, Exynos Vs Snapdragon è sempre stato un grande punto di discussione, sia tra i consumatori abituali che nei circoli di sviluppo post-vendita. L’OEM coreano vendeva le varianti Exynos in più regioni rispetto a quella Snapdragon. Inoltre, il bootloader dei modelli Snapdragon statunitensi e canadesi non può essere sbloccato, un design che essenzialmente ha costretto la maggior parte dei lavori di modding incentrati sulle edizioni basate su Exynos.

Questo cambia con la serie Galaxy S23, poiché tutte le varianti regionali sono ora alimentate da un chipset Snapdragon 8 Gen 2 modificato. Di conseguenza, non è più necessario gestire due set separati di build TWRP per la famiglia Galaxy S23. Per ora, la TWRP non ufficiale è compatibile solo con il Galaxy S23 Ultra, il modello SM-S918B per la precisione.

Ci sono una serie di ragioni per cui lo sviluppo è un’impresa importante. Per cominciare, afaneh92 ha compilato l’immagine di ripristino affidandosi al kernel fornito con il dispositivo. A causa del fatto che Samsung deve ancora pubblicare i sorgenti del kernel per la serie Galaxy S23, lo sviluppatore non può passare attraverso l’attuale codebase.

Non c’è supporto per la gestione delle routine di crittografia e non è possibile leggere/scrivere le partizioni in formato EROFS, ma il resto delle funzionalità dovrebbe funzionare come previsto.

TWRP non ufficiale per il Samsung Galaxy S23 Ultra | Download

Assicurati di leggere le istruzioni di installazione dettagliate per evitare di incorrere in un bootloop o altri problemi. Anche se disponi di un modello Galaxy S23 sbloccabile tramite bootloader, tieni presente che l’installazione di un binario di terze parti (ad esempio TWRP) fa scattare irreversibilmente il sistema di sicurezza Knox che invalida la garanzia e disabilita i successivi aggiornamenti OTA, quindi procedi con cautela.