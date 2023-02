Firefox 110 ufficiale: arriva finalmente l’icona a tema su Android 13

Mozilla ha rilasciato ufficialmente l’aggiornamento a Firefox 110 e per gli utenti Android ciò significa una nuova icona a tema sulla home screen.

Android 13 è arrivato con alcuni miglioramenti nascosti e nuove funzionalità, ma il supporto delle icone a tema per tutte le app è quello che si è davvero distinto. L’unico avvertimento è che gli sviluppatori devono prima abilitarlo per il loro software e, come puoi immaginare, i produttori di app non sembrano avere fretta di aggiungere supporto. Tuttavia, diverse app tradizionali hanno raccolto le nuove icone che corrispondono allo sfondo del tuo telefono e Mozilla Firefox è l’ultima a saltare sul carrozzone.

Firefox è già fra le più consigliate sul fronte della privacy e della sicurezza ma adesso ha segnato un punto a sua favore anche sul fronte dell’estetica.

Questa novità arriva attraverso l’aggiornamento di Firefox per Android alla versione 110. Il clou di questo aggiornamento è la nuova icona dell’app a tema che corrisponde al profilo colore del telefono. Ma per ottenerlo, devi eseguire Android 13 sul tuo smartphone Android e dovrai anche attivare la funzione dalle impostazioni.

Con l’aggiunta della nuova icona dell’app di Firefox per Android, la schermata iniziale apparirà molto più attraente e uniforme, ma c’è anche un aspetto negativo. Come mostrato nello screenshot sotto, sia Firefox che Firefox Beta utilizzano la stessa icona a tema senza alcun elemento di differenziazione, rendendo difficile identificare l’app beta con una semplice occhiata.

D’altra parte, la normale icona dell’app per Firefox Beta mantiene l’etichetta beta. Questo è qualcosa che Mozilla potrebbe affrontare con un aggiornamento della sua app beta.

Firefox 110, le altre novità

Oltre alla nuova icona dell’app, Firefox 110 rende correttamente visibile la lente d’ingrandimento per la selezione del testo quando si evidenziano più righe. Nel frattempo, Mozilla ha anche corretto un bug che impediva di ignorare l’opzione Salta indietro quando la barra di ricerca era aperta.

Firefox 110 include anche correzioni per alcune vulnerabilità critiche, quindi è consigliabile installare l’aggiornamento non appena diventa disponibile.

Download gratis

Nel caso non aveste installato Firefox sul vostro smartphone, qui di seguito vi lasciamo il nostro app box che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

via