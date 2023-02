Primo sguardo a Tomb Raider Reloaded: divertente ma spinge troppo sulle micro-transazioni

Tomb Raider Reloaded, il nuovo gioco del franchise sviluppato da CDE Entertainment (Square Enix) e pensato per dispositivi mobile Android e iOS, è stato pubblicato ufficialmente dopo un periodo di pre-registrazione. Appassionati del franchise, abbiamo scaricato immediatamente il gioco e dobbiamo dire che ci sono molti chiaro scuri.

Il gioco non perde molto tempo a lanciarti nell’azione: una breve introduzione imposta lo sfondo, quindi verrai immediatamente lanciato nel tuo primo dungeon. Tomb Raider Reloaded ti insegna le meccaniche di gioco semplicemente lanciandoti nella tua prima missione, una scelta saggia per un gioco d’azione come questo. Puoi aspettarti un framerate massimo di 60FPS e non ho riscontrato alcun bug durante il gioco.

Il Gameplay

Il gameplay è semplicissimo da imparare ed è l’unica scintilla di gioia che troverai nel gioco. Trascina il dito su un joystick sullo schermo e Lara Croft si sposterà nella direzione indicata. Smetti di muoverti e Lara si fermerà e scaricherà il suo arsenale sul nemico più vicino. Se all’inizio sembra troppo semplice, aspetta. Ne sarai grato quando eviterai trappole e mostri mentre cerchi di raggiungere un obiettivo sensibile al tempo.

Non c’è supporto per il controller, poiché questo gioco è progettato attorno a uno schermo verticale con controlli touch.

I livelli del gioco sono un mix contenenti un assortimento casuale di enigmi, trappole e mostri. Sconfiggi tutti i mostri e avanzerai al livello successivo. Sparsi per tutto il livello ci sono mini-boss, con un boss finale nell’ultimo livello. Alcuni dei boss sono davvero impegnativi quando li incontri per la prima volta, ma non rappresenteranno una minaccia se ti prepari per loro la seconda volta.

Una vasta gamma di potenziamenti e armi impedisce al gameplay di diventare stantio: presto scarterai le classiche pistole a favore di armi più esotiche.

Tomb Raider Reloaded è una rincorsa ai numeri

Tra una missione e l’altra in Tomb Raider Reloaded, puoi raccogliere ricompense giornaliere, guadagnare antiche pergamene, controllare offerte a tempo limitato, completare attività giornaliere e settimanali, obiettivi, richiedere un secondo tipo di ricompensa giornaliera, ricevere ricompense per l’esplorazione, creare equipaggiamento, acquistare – valuta di gioco, casse aperte, abbatti oggetti, fai salire di livello oggetti, aggiorna reliquie e riscatta adesivi.

Cosa fa tutto questo? Fa salire i numeri sul tuo personaggio. E se vuoi superare facilmente i livelli successivi, dovrai completare questo tortuoso processo tra una missione e l’altra.

Tomb Raider Reloaded è un gioco clinicamente progettato per farti sentire felice. Ha analizzato e studiato i risultati dei test di gioco e calcolato esattamente ciò di cui ha bisogno per farti guadagnare un po’ di soldi. È un sistema che abbiamo visto ripetuto in un milione di giochi per dispositivi mobili, ma questo non lo scusa. Tomb Raider Reloaded è un gioco per macchine, non per persone, e potrebbe benissimo causare una dipendenza.

In un certo senso ricorda Crash Bandicoot On The Run, titolo che però non ha raggiunto grossi obiettivi ed è stato già ritirato.