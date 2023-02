Tomb Raider Reloaded in arrivo su Android e iOS

Per un titolo che chiude i battenti come Apex Legends Mobile ce n’è un altro che li apre in anteprima. Stiamo parlando di Tomb Raider Reloaded, nuovo gioco del franchise in arrivo su Android e iOS e già in fase di pre-registrazione sul Google Play Store.

Tomb Raider Reloaded offre una nuova interpretazione del franchise con un roguelike top-down sviluppato da CDE Entertainment (Square Enix) esclusivamente per dispositivi mobili. È disponibile per la pre-registrazione prima del suo lancio mondiale il 14 febbraio.

L’editore ha dichiarato che il gioco uscirà contemporaneamente tramite Netflix Games senza pubblicità o acquisti in-app insieme alla versione standard del Play Store (simile a Cats & Soup), ma almeno questo offrirà ai giocatori una scelta.

Tomb Raider Reloaded è il primo roguelike della serie, ma ha molti ritorni ai vecchi giochi. Aspettatevi la ricomparsa di personaggi di titoli precedenti come Winston e Werner Von Croy, con una colonna sonora composta dai classici temi di Tomb Raider registrati per questo gioco.

Poiché Tomb Raider Reloaded è un roguelike, sbloccherai ricompense che possono essere utilizzate solo per quella corsa. Il tuo obiettivo è ottenere l’antico manufatto Scion, ma mentre gli obiettivi rimangono gli stessi, le corse no. Ad ogni tentativo, sbloccherai aggiornamenti permanenti che ti aiuteranno nelle corse future.

Le armi possono essere fabbricate, i modificatori XP aumentano il tuo livello e nuovi abiti possono essere sbloccati e aggiornati. I nemici verranno randomizzati a ogni corsa, punteggiati da boss più impegnativi.

Al di là dell’avventura principale, puoi aspettarti sfide regolari ed eventi unici, inclusa la modalità Tempio del Sole, che vede per quanto tempo puoi sopravvivere contro ondate di nemici.

Tomb Raider Reloaded abbandona le grintose immagini ultra realistiche utilizzate dai giochi precedenti a favore della grafica stilizzata dei cartoni animati. È un approccio più adatto per i dispositivi mobili e il formato roguelike rende molto più facile inserire uno o due partite veloci durante il tragitto giornaliero.

Nel complesso, Tomb Raider Reloaded ha il potenziale per essere un’ottima aggiunta al genere mobile. Siamo un po’ diffidenti nei confronti dei meccanismi di monetizzazione, ma se sei un abbonato Netflix, non dovrai preoccuparti di questo.

Pre-registrati ora per ricevere un’esclusiva versione dorata delle doppie pistole di Lara Croft.