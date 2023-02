Samsung, Google e Qualcomm insieme per lo sviluppo di visori MR

La realtà mista (o mixed reality MR) si riferisce alle esperienze informatiche che coinvolgono realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR). Le voci di realtà mista più eccitanti nel panorama tecnologico di oggi riguardano Apple. Il suo imminente visore AR/VR dovrebbe rivoluzionare questo particolare business. Ma Apple non è l’unico gigante tecnologico a ideare visori MR. Samsung ha invitato Google e Qualcomm al suo evento Galaxy S23 Unpacked mercoledì per annunciare che stanno lavorando su una loro piattaforma di realtà mista.

Piattaforma hardware di Qualcomm, software di Google e visori MR di Samsung

Il CEO di Qualcomm, Cristiano Amon, e l’SVP Android di Google, Hiroshi Lockheimer, sono saliti sul palco insieme al presidente della divisione mobile di Samsung, TM Roh, durante l’evento. Insieme hanno discusso delle funzionalità hardware e software che alimenteranno le esperienze di realtà mista.

Amon ha menzionato la tecnologia Snapdragon XR che alimenterà i prodotti Samsung e le esperienze Google su dispositivi di realtà mista. “Stiamo lavorando per creare una nuova era di esperienze digitali altamente coinvolgenti che offuschino i confini tra il nostro mondo fisico e quello digitale“, ha affermato il CEO. “Google investe da molto tempo in esperienze e tecnologia in AR e VR“, ha affermato Lockheimer. “Queste tecnologie sono parte integrante della nuova fase dell’informatica in quanto possono cambiare il modo in cui interagiamo con le persone e le informazioni per fare le cose nel mondo reale. Ma offrire questa nuova generazione di esperienze richiede hardware e software avanzati all’avanguardia. Ecco perché la nostra collaborazione con Samsung e Qualcomm è così entusiasmante.”

Tante parole ma nessuna roadmap

Lockheimer ha evidenziato gli sforzi di Google per aggiungere esperienze AR ad Android. Ha affermato che Google ha reso disponibile ARCore a 1 miliardo di dispositivi Android. Inoltre, Google supporta la ricerca AR su YouTube, Google Maps e Google Lens.

Sebbene tutto ciò sembri eccitante, il trio non ha rivelato alcun nuovo dispositivo o una tabella di marcia per lanciarne uno. Apple dovrebbe svelare il suo visore per realtà mista questa primavera e lanciarlo nei negozi entro la fine dell’anno.

Samsung, Google e Qualcomm hanno praticamente dichiarato congiuntamente di voler lavorare a stretto contatto per creare gadget che supportino funzionalità di realtà mista. Ma non si può dire quanto tempo ci vorrà per vedere un visore di realtà mista con marchio Samsung che usa la tecnologia Qualcomm e il software Google AR nei negozi.

Inoltre, ricordiamo che Samsung ha già prodotto visori VR alimentate da smartphone. Ma quei gadget non erano esattamente prodotti indispensabili. La società ha smesso di produrre il visore Gear VR circa sei anni fa.

La concorrenza è già tanta

Detto questo, maggiore è la concorrenza nello spazio, più entusiasmante sarà il lancio di visori AR/VR di nuova generazione. Apple e Samsung non sono le uniche aziende tecnologiche che sviluppano tali dispositivi. Meta, Microsoft, Sony e HTC stanno lavorando su visori simili o vendono già prodotti VR.

L’unico vantaggio significativo di Apple rispetto a Samsung e agli altri in questa gara di visori MR è che controlla tutto. Apple produce i suoi chip della serie M che alimenteranno i visori AR/VR e ne sta anche sviluppando il software.

Samsung avrà bisogno dell’assistenza di Qualcomm e Google per l’hardware e il software critici che alimenteranno le sue unità per la realtà mista.

