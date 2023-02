Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra ufficiali: specifiche e prezzi

Come da previsione, Samsung ha ufficialmente presentato i nuovi smartphone top di gamma della serie Samsung Galaxy S23. In particolare, sono presenti il Galaxy S23 standard, il Galaxy S23+ e il Galaxy S23 Ultra.

Design ed estetica

Uno dei più grandi cambiamenti di sempre per la linea Galaxy S è avvenuto nel 2022. È stato allora che Samsung ha rimodellato il Galaxy S22 Ultra per farlo sembrare e funzionare più come un telefono Galaxy Note. Ciò include un design squadrato con uno slot per S Pen. Tuttavia, il Galaxy S22 e il Galaxy S22 Plus sono rimasti sostanzialmente gli stessi rispetto ai modelli precedenti.

Quest’anno, Samsung ha scelto di adottare per tutti e tre lo stesso aspetto, almeno sulla scocca posteriore. In altre parole da dietro l’unico modo per distinguere i tre modelli è contare il numero di fotocamere.

Caratteristiche tecniche

In tutti e tre i modelli di Samsung Galaxy S23 troviamo l’utilizzo del nuovo SoC Qualcomm “Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy“, una versione potenziata che riceve un boost della frequenza di clock della CPU che passa dai 3,2GHz originali fino a 3,36GHz.

Il SoC è abbinato rispettivamente a:

8 GB di RAM + 128 GB/256 GB di archiviazione su S23

8 GB di RAM + 256 GB/512 GB di archiviazione su S23 Plus

8 GB o 12 GB di RAM + 256 GB/512 GB/1 TB su S23 Ultra.

Per quanto riguarda la batteria, Samsung ha deciso di utilizzare 3 capacità diverse in base alle dimensioni stesse degli smartphone. Nello specifico, troviamo una batteria da 3.900 mAh con Super Fast Charging 2.0 su S23, una da 4.700 mAh con Super Fast Charging 2.0 su S23 Plus e una da 5.000 mAh con Super Fast Charging 2.0 su S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra | Scheda tecnica

La scheda tecnica completa dei tre modelli di Samsung Galaxy S23 è la seguente:

S23 S23+ S23 Ultra Dimensioni e peso Display Dynamic AMOLED 2x 6,1″ con Vision Booster, luminosità max 1750nit, refresh rate Super-smooth 120Hz e protezione Corning Gorilla Glass Victus 2 Dynamic AMOLED 2x 6,6″ con Vision Booster, luminosità max 1750nit, refresh rate Super-smooth 120Hz e protezione Corning Gorilla Glass Victus 2 Dynamic AMOLED 2x 6,8″ con Vision Booster, luminosità max 1750nit, refresh rate Super-smooth 120Hz e protezione Corning Gorilla Glass Victus 2 SoC Qualcomm “Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy“ Qualcomm “Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy“ Qualcomm “Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy“ RAM 8 GB 8 GB 8 / 12 GB Memoria interna 128/256/512 GB 256/512 GB 256/512 GB, 1 TB Batteria 3.900mAh con Super Fast Charging 2.0 4.700mAh con Super Fast Charging 2.0 5.000mAh con Super Fast Charging 2.0 Fotocamere posteriori 50MP principale + 12MP ultra grandangolare + 10MP teleobiettivo 50MP principale + 12MP ultra grandangolare + 10MP teleobiettivo 200MP ISOCELL HP2 principale + 12MP ultra grandangolare + 10MP teleobiettivo 3x + 10MP teleobiettivo periscopico 10x Fotocamera anteriore 12MP 12MP 12MP Connettività WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS a doppia frequenza, NFC, USB-C WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS a doppia frequenza, NFC, USB-C WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS a doppia frequenza, NFC, USB-C Extra Sensore di impronte digitali sotto lo schermo, Resistenza IP68 Sensore di impronte digitali sotto lo schermo, Resistenza IP68 Sensore di impronte digitali sotto lo schermo, Resistenza IP68, S Pen

Disponibilità e prezzi

La nuova serie top di gamma Samsung è disponibile in Italia con il seguente listino prezzi: