Samsung ISOCELL HP2 da 200MP ufficiale, giusto in tempo per il Galaxy S23 Ultra

Solo un paio di settimane prima del lancio ufficiale, Samsung ha annunciato ufficialmente la fotocamera ISOCELL HP2 da 200 MP che farà il suo debutto nel Galaxy S23 Ultra.

Samsung afferma che la ISOCELL HP2 racchiude 200 MP di risoluzione nello stesso sensore di dimensioni della fotocamera da 108 MP che Samsung ha utilizzato nelle sue ultime ammiraglie “Ultra”. In altre parole, racchiude 200 milioni di pixel da 0,6 micrometri (μm) in un formato ottico da 1/1,3″, una dimensione del sensore ampiamente utilizzata nelle principali fotocamere degli smartphone da 108 MP. Ciò consente agli utenti di godere di risoluzioni ancora più elevate nei più recenti smartphone di fascia alta senza spessori eccessivi nelle scocche posteriori.

Il sensore da 1/1,13 pollici utilizza il pixel binning, come le più moderne fotocamere per smartphone ad alto numero di megapixel, per produrre immagini finali migliori a risoluzione inferiore, più nitide e di migliore qualità complessiva. Samsung afferma che ISOCELL HP2 può produrre immagini da 1,2 μm 50 MP o 2,4 μm 12,5 MP, con video 8K fino a 33 MP. Il processo di binning da 4-16 pixel dovrebbe produrre ottime prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione, come ha anticipato Samsung.

Un altro vantaggio sarà apparentemente con le prestazioni dell’autofocus, poiché il Galaxy S23 Ultra sarà in grado di utilizzare “tutti i 200 milioni di pixel” del sensore della fotocamera per l’autofocus negli scatti in condizioni di scarsa illuminazione.

In condizioni di scarsa illuminazione, la messa a fuoco automatica dell’HP2 è portata al livello successivo con Super QPD, che consente al sensore di utilizzare tutti i suoi 200 milioni di pixel per gli agenti di messa a fuoco. L’ampia quantità di agenti di messa a fuoco è raggruppata da quattro pixel adiacenti per riconoscere i cambiamenti del modello sia orizzontale che verticale che offre una messa a fuoco automatica più rapida e accurata. Utilizzando i ricchi dati del modello insieme al semplice numero di punti di riferimento, il nuovo sensore è in grado di eseguire una messa a fuoco automatica rapida, anche in un ambiente scarsamente illuminato.

Secondo Samsung, la nuova tecnologia “Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG)” dell’HP2 ridurrà le immagini sbiadite e aumenterà i colori in condizioni luminose.

L’annuncio sfortunatamente copre solamente il sensore Samsung ISOCELL HP2 e non gli smartphone su cui verrà utilizzato. ur non avendone la certezza, è molto probabile che il Galaxy S23 Ultra sia il primo smartphoine che lo equipaggerà.