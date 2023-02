Nothing Phone (2) in arrivo entro la fine del 2023

Dopo che Carl Pei ha fortemente suggerito che l’attesa per un sequel di Nothing Phone (1) sarebbe stata lunga, ora è stato ufficialmente confermato che Nothing Phone (2) verrà lanciato nel 2023 e arriverà anche negli Stati Uniti.

Parlando con Inverse, Carl Pei di Nothing ha confermato direttamente che il Nothing Phone (2) arriverà nel 2023. Non si sa esattamente quando il dispositivo verrà lanciato oltre “entro la fine dell’anno”. Il Nothing Phone (1) è stato lanciato a metà luglio 2022.

Oltre a confermare l’esistenza del telefono, Pei ha anche confermato che il Nothing Phone (2) verrà lanciato negli Stati Uniti, affermando che il paese è la “priorità” e aggiungendo: “Non potevamo farlo prima perché eravamo solo al nostro secondo anno e le nostre mani erano legate alla costruzione del team mentre stavamo costruendo i prodotti. Ora che siamo su una base più solida, possiamo fare un passo avanti”.

Il Nothing Phone (1) è stato lanciato in paesi di tutta Europa e in altre parti del mondo, ma è ha saltato il lancio negli Stati Uniti. Ma di recente, Nothing ha aperto un “abbonamento beta” che offre ai clienti statunitensi la possibilità di acquistare il Nothing Phone (1) a un prezzo ridotto con Android 13 a bordo, ma con le stesse frequenze radio internazionali che non funzionano molto bene sulle reti statunitensi.

Inverse sottolinea che il personale dell’azienda è raddoppiato a 400 dal 2021. Carl Pei ritiene che Nothing possa vedere un certo successo negli Stati Uniti perché “non c’è molta varietà in termini di prodotti per smartphone nel mercato statunitense“.

Cosa porterà effettivamente il Nothing Phone (2) sul tavolo? Considerando che Pei ha precedentemente lavorato presso OnePlus, un marchio che rilascerà solo rendering completi di un dispositivo prima del lancio, ha mantenuto sorprendentemente la bocca chiusa sul dispositivo.

L’unico dettaglio importante divulgato è stato che il Nothing Phone (2) sarà “più premium” rispetto al suo predecessore, che aveva un’eccellente qualità costruttiva ma funzionava con un chipset di fascia media. Pei ha anche anticipato che Nothing sta cercando di aprire più negozi al dettaglio, poiché il suo primo negozio a Londra è stato un successo e si sta già “ripagando operativamente”. È allo studio anche un negozio negli Stati Uniti.

via